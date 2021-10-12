На будівництві у Запоріжжі почали монтаж низової частини вантового мосту

На будівництві вантового мосту в Запоріжжі, що є флагманським об'єктом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", підрядник вже змонтував першу секцію низової частини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укравтодор .

Першу секцію низової частини було змонтовано 11 жовтня за допомогою найпотужнішого в Європі плавучого крана LK-800 "Захарій". Усі секції прогонової будови попередньо виготовляються на будівельному майданчику в районі Кривої бухти, розташованої в 7 кілометрах від самого мосту, після чого плавкран Дніпром транспортує і встановлює секції на тимчасові опори.

Верхову частину Запорізького вантового мосту напередодні вже зібрали повністю, рух нею планується відкрити до кінця 2021 року і, таким чином, з урахуванням зданої в експлуатацію торік верхової частини балкового мосту, обидва береги Дніпра будуть з'єднані повністю.

Наразі мостобудівники вже приступили до укладання особливого гусасфальту на підходах до вантового мосту. Зокрема, гусасфальт укладається на споруді №14 - підході до вантового мосту з боку Прибережної магістралі. Гусасфальт є високоякісним покриттям, що застосовується у мостобудуванні в усіх країнах Європи і світу. Його водонепроникні властивості та пружність збільшують довговічність усієї конструкції.