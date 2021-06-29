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На строительстве моста в Кременчуге по программе президента завершают геологические изыскания

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Кременчуг, Вторник 29 июня 2021 12:28
На строительстве моста в Кременчуге по программе президента завершают геологические изыскания Фото: на строительстве моста в Кременчуге по программе президента завершают геологические изыскания (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)
Автор: РБК-Украина

На площадке строительства нового моста через Днепр в Кременчуге почти завершены геологические изыскания на воде.

Об этом сообщает "Укравтодор" в Facebook.

Отмечается, что подрядчик во время изысканий определяет тип грунта, чтобы запроектировать необходимую глубину залегания свай и фундамента будущих опор. Одновременно он обустраивает производственные площадки.

Следующим этапом работ будет испытание свай. Именно оно позволит проверить несущесть свай и опор будущего моста.

Мост через Днепр является одним из мегапроектов Национальной программы восстановления мостов, входящей в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Это будет вантовая переправа длиной около 3 км, с четырьмя полосами движения и сразу двумя пилонами высотой около 100 метров.

На правом берегу Днепра мост будет сообщаться с автотрассой Н-08 Днепр - Мариуполь. Для этого около Литературного переулка построят транспортную развязку. А на левом мост соединят с текущей сетью улиц города, в частности Большой Набережной. Там будут построены развязки на разных уровнях.

Напомним, как отметил ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, планы на этот год включают восстановление и строительство 245 искусственных сооружений на дорогах страны.

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Кременчуг мост
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