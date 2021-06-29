На будівництві мосту у Кременчуці за програмою президента завершують геологічні вишукування

На майданчику будівництва нового мосту через Дніпро у Кременчуці майже завершено геологічні вишукування на воді.

Про це повідомляє "Укравтодор" у Facebook.

Зазначається, що підрядник під час вишукувань визначає тип ґрунту, щоб запроєктувати необхідну глибину залягання паль та фундаменту майбутніх опор. Одночасно він облаштовує виробничі майданчики.

Наступним етапом робіт буде випробування паль. Саме це дозволить перевірити несучість паль та опір майбутнього мосту.

Міст через Дніпро є одним з мегапроєктів Національної програми відновлення мостів, що входить до програми президента "Велике будівництво". Він будуватиметься паралельно старому Крюківському мосту через Дніпро.

Це буде вантова переправа довжиною близько 3 км, чотирма смугами руху та одразу двома пілонами висотою близько 100 метрів.

На правому березі Дніпра міст сполучатиметься з автошляхом Н-08 Дніпро - Маріуполь. Для цього поблизу Літературного провулка збудують транспортну розв’язку. А на лівому березі міст з'єднають із нинішньою мережею вулиць міста, зокрема Великою Набережною. Там буде побудовано розв’язки на різних рівнях.