На строительстве моста в Киеве пытались разворовать 3 млрд гривен, - СБУ

Сообщается, что СБУ прекратила незаконную деятельность по присвоению денег, выделенных на строительство моста. По предварительной информации, фигуранты дела замахнулись на хищение бюджета в сумме около 3 млрд гривен.

По данным СБУ, схема заключалась в искусственном завышении стоимости работ, а также в подготовке актов на работы, которые фактически не выполнялись. К ней привлекались дельцы, которые делали поддельную бухгалтерскую документацию, вели теневую бухгалтерию и вводили в схему рисковые фирмы.

В ходе обысков в подпольном офисе были обнаружены и изъяты печати, поддельную бухгалтерскую документацию, компьютерная техника и средства связи. Открыто уголовное производство по двум статьям - покушение на преступление, а также присвоение, растрата имущества или завладение путем злоупотребления служебным положением.

Фото: обыски по делу Подольского моста (ssu.gov.ua)