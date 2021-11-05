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На строительстве моста в Киеве пытались разворовать 3 млрд гривен, - СБУ

Автор: Артем Горовенко

На строительстве Подольско-Воскресенского моста в Киеве пытались разворовать 3 млрд гривен. Служба безопасности Украины утверждает, что предотвратила хищения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что СБУ прекратила незаконную деятельность по присвоению денег, выделенных на строительство моста. По предварительной информации, фигуранты дела замахнулись на хищение бюджета в сумме около 3 млрд гривен.

По данным СБУ, схема заключалась в искусственном завышении стоимости работ, а также в подготовке актов на работы, которые фактически не выполнялись. К ней привлекались дельцы, которые делали поддельную бухгалтерскую документацию, вели теневую бухгалтерию и вводили в схему рисковые фирмы.

В ходе обысков в подпольном офисе были обнаружены и изъяты печати, поддельную бухгалтерскую документацию, компьютерная техника и средства связи. Открыто уголовное производство по двум статьям - покушение на преступление, а также присвоение, растрата имущества или завладение путем злоупотребления служебным положением.

Фото: обыски по делу Подольского моста (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко в интервью РБК-Украина заявлял, что Подольско-Воскресенский мост должны открыть до конца этого года. Сегодня стало известно, что в эти сроки его открыть не успеют.

Работы по строительства моста тянутся с 1993 года.

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КиевСлужба безопасности Украины