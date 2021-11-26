На строительстве медгородка в Краматорске задействовано около 300 человек, - ОГА
В Краматорске Донецкой области перешли к новому этапу строительства многопрофильной больницы. Возведение этого уникального для Украины медицинского городка идет согласно графику в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.
Рабочие уже завершили установку свай и обустроили более половины ростверков будущей больницы. В четырех блоках из семи уже перешли постройке стен, колонн и других конструкций здания.
"Каждый день на строительной площадке работают более 270 человек и 32-35 единиц специализированной техники", - говорится в сообщении областной администрации.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках "Большой стройки" в каждой области Украины появятся больницы нового формата, которые будут соответствовать уровню ведущих европейских клиник.