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На будівництві медмістечка у Краматорську задіяно близько 300 людей, – ОДА

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Краматорськ, П'ятниця 26 листопада 2021 13:53
На будівництві медмістечка у Краматорську задіяно близько 300 людей, – ОДА Фото: медмістечко у Краматорську (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Краматорську Донецької області перейшли до нового етапу будівництва багатопрофільної лікарні. Будівництво цього унікального для України медичного містечка йде згідно з графіком у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Донецької ОДА.

Робочі вже завершили установку паль та облаштували більше половини ростверків майбутньої лікарні. У чотирьох блоках із семи вже перейшли спорудження стін, колон та інших конструкцій будівлі.

"Щодня на будівельному майданчику працюють понад 270 людей та 32-35 одиниць спеціалізованої техніки", - йдеться у повідомленні обласної адміністрації.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках "Великого будівництва" у кожній області України з’являться лікарні нового формату, які відповідатимуть рівню провідних європейських клінік.

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Велике будівництво
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