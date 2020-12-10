Строительная группа “Синергия” продолжает ремонт Ирпенской больницы-тут оперативно ремонтируют палаты для больных Covid-19

Не обязательно иметь депутатское удостоверение, чтобы заниматься важными социальными проектами. Так, директор Строительной группы “Синергия” Игорь Оверко, несмотря на то, что уже не является депутатом, продолжает помогать Ирпенской больнице, которая сможет принимать больше больных Covid-19 в обновленных палатах.

Игорь Иванович сейчас тоже лечится от коронавируса. И столкнулся с проблемами в медицинской системе не понаслышке. И его ответственный бизнес, Строительная группа “Синергия”, с двойным рвением присоединилась к ремонту палат в дополнительно выделенном крыле Ирпенской больницы, которое будет принимать больных Covid-19 в регионе.

Состояние корпуса больницы требует скорейшего ремонта. Ирпенский городской совет обратился к сознательным бизнесам региона помочь в модернизации этого крыла. Строительная группа “Синергия” уже присоединилась к ремонту — строители приступили к обустройству двух палат больницы с учетом современных медицинских стандартов, а также санузла. Для этого 30 ноября закупили необходимые строительные материалы и начали подготовительные работы. А сегодня строители приступили к ремонту, начали с проводки электричества.

«Пандемия в Украине распространяется очень быстро, поэтому действовать надо соответственно. Сегодня есть острая потребность в дополнительных местах для больных, жителей нашего родного региона. С этим я столкнулся лично, так как сейчас тоже лечусь от Covid-19. Поэтому важно, чтобы новые палаты больницы смогли принимать людей как можно быстрее", — прокомментировал директор строительной группы «Синергия» Игорь Оверко.

К слову, весной 2020 Строительная группа “Синергия” оперативно отремонтировала фасад инфекционного отделения Ирпенской больницы. На это компания потратила более полумиллиона гривен. На этом в компании не остановились, и продолжают помогать медицинской сфере региона для сохранения здоровья людей.