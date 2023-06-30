Стрілок в аеропорту Кишинева - росіянин, можливо, "вагнерівець", - ЗМІ

Зазначається, що він прибув до Кишинева рейсом із Туреччини. Спочатку він вистрілив у прикордонника, а потім в охоронця, який нібито намагався обеззброїти нападника.

Повідомляється, що прикордонник загинув, у випадку з охоронцем точних даних немає.

Деталі вбивства

Видання пише, що прикордонника було застрелено з власного пістолета, який у нього відібрав нападник.

Причетність до ПВК "Вагнера"

Видання Pulsmedia повідомило, що нападник був військовим, можливо, із загону найманців "Вагнера".

Офіційна заява уряду Молдови

Іноземному громадянину було відмовлено у в'їзді до Молдови. Під час конвоювання в стерильну зону, де він мав чекати зворотного рейсу, він відібрав у прикордонника пістолет і смертельно поранив 2 осіб.

"Нападника нейтралізовано силами спеціального призначення. Усі рейси було затримано, а пасажирів евакуйовано з аеропорту. Уже вжито всіх заходів для нормалізації ситуації. Правоохоронні органи продовжать забезпечувати безпеку і громадський порядок в аеропорту", - додали в уряді.

Нападником був громадянин Таджикистану

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що нападник - 43-річний громадянин Таджикистану, якому заборонили в'їзд до Молдови з міркувань безпеки.

"Під час супроводу в стерильну зону для повернення він застрелив прикордонника і співробітника служби безпеки аеропорту з пістолета, вихопленого у співробітника прикордонної поліції", - уточнив прем'єр Речан.

Ще одна людина - пасажир - дістала травми. Його госпіталізовано.

Стрілянина у Кишинівському аеропорту

У Кишинівському аеропорту (Молдова) сьогодні, 30 червня, один із пасажирів відкрив стрілянину.

Пізніше у поліції підтвердили наявність двох жертв у Кишинівському аеропорту. У те, що відбувається, втрутився батальйон спецпризначення FULGER.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що Міністерство відслідковує ситуацію в аеропорту міста Кишинів.