Стрихарский: сине-желтый флаг - символ свободы и независимости украинского народа

Сине-желтый флаг - символ свободы и независимости украинского народа. Совсем скоро флаг будет развеваться в каждом украинском городе и селе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Андрея Стрихарского в Facebook по случаю Дня государственного флага.

"Сегодня флаг Украины - это знамя европейского государства, которое следует демократическому пути развития и является самодостаточным субъектом международных отношений, государства, которое ценит свою суверенность и самостоятельность. Именно поэтому украинский флаг сейчас виднеется в каждой европейской стране и стал символом несокрушимости, воплощением национального единства, чести и достоинства", - заявил политик.

По словам Стрихарского, теперь, когда наши воины защищают родную землю и борются за ее суверенность, именно государственный флаг сопровождает их как на передовых позициях, так и в тылу. Он придает силы и приумножает боевой дух украинских защитников.

"Рад, что сегодня каждый гражданин нашей страны с достоинством идентифицирует себя украинцем и с честью представляет флаг Украины", - добавил он.

День флага Украины

Напомним, сегодня Украина традиционно отмечает День флага. Синий и желтый цвета знамени неоднократно менялись местами, но на протяжении веков он остается символом мужества и борьбы нашего народа за свободу. Детальнее об этом празднике - читайте в материале РБК-Украина.

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