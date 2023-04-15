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Стріхарський затвердив з міністром захисту довкілля дорожню карту з порятунку річки Рось

Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com / strikharskyi)
Автор: Юлія Бойко

Народний депутат Андрій Стріхарський обговорив з міністром захисту довкілля та природних ресурсів Русланом Стрільцем розв'язання проблеми річки Рось, що перебуває на межі екологічної катастрофи. Участь в зустрічі також взяла голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Андрія Стріхарського в Facebook.

Як відомо, Рось забезпечує водою близько 500 тисяч людей, що проживають у Вінницькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях.

"Декілька років екологи та активісти б'ють на сполох - екологічні нормативи якості води свідчать про надзвичайно високий рівень забруднення. Надмірне зарегулювання стоку, забруднення стічними водами, порушення природної екосистеми. Як наслідок - річка на межі загибелі, що стане екологічною катастрофою для всього регіону", - повідомив нардеп.

За його словами, він неодноразово звертав увагу на цю ситуацію, разом з активістами та місцевою владою проводив експертні дослідження.

"У листопаді минулого року ініціативними громадянами була оприлюднена петиція про порятунок річки. Президент розглянув та підтримав її. Сьогодні з паном міністром ми розробили та затвердили дорожню карту проекту порятунку річки. Буде створено робочу групу з народних депутатів, які представляють округи Вінницької, Київської, Житомирської та Черкаської областей, де тече Рось. В групу також увійдуть співробітники міністерства захисту довкілля та природних ресурсів і фахівці різного рівня та напрямку, для комплексного підходу щодо розв'язання даної проблеми", - додав Стріхарський.

На початку травня відбудеться виїзна нарада робочої групи в Корсунь-Шевченківському, яка затвердить план робіт.

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Андрій Стріхарський