Стріхарський затвердив з міністром захисту довкілля дорожню карту з порятунку річки Рось

Як відомо, Рось забезпечує водою близько 500 тисяч людей, що проживають у Вінницькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях.

"Декілька років екологи та активісти б'ють на сполох - екологічні нормативи якості води свідчать про надзвичайно високий рівень забруднення. Надмірне зарегулювання стоку, забруднення стічними водами, порушення природної екосистеми. Як наслідок - річка на межі загибелі, що стане екологічною катастрофою для всього регіону", - повідомив нардеп.

За його словами, він неодноразово звертав увагу на цю ситуацію, разом з активістами та місцевою владою проводив експертні дослідження.

"У листопаді минулого року ініціативними громадянами була оприлюднена петиція про порятунок річки. Президент розглянув та підтримав її. Сьогодні з паном міністром ми розробили та затвердили дорожню карту проекту порятунку річки. Буде створено робочу групу з народних депутатів, які представляють округи Вінницької, Київської, Житомирської та Черкаської областей, де тече Рось. В групу також увійдуть співробітники міністерства захисту довкілля та природних ресурсів і фахівці різного рівня та напрямку, для комплексного підходу щодо розв'язання даної проблеми", - додав Стріхарський.

На початку травня відбудеться виїзна нарада робочої групи в Корсунь-Шевченківському, яка затвердить план робіт.