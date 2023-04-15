ua ru
Сб, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стріхарський затвердив з міністром захисту довкілля дорожню карту з порятунку річки Рось

Новость на русском →
Субота 15 квітня 2023 15:26
Стріхарський затвердив з міністром захисту довкілля дорожню карту з порятунку річки Рось Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com / strikharskyi)
Автор: Юлія Бойко

Народний депутат Андрій Стріхарський обговорив з міністром захисту довкілля та природних ресурсів Русланом Стрільцем розв'язання проблеми річки Рось, що перебуває на межі екологічної катастрофи. Участь в зустрічі також взяла голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Андрія Стріхарського в Facebook.

Як відомо, Рось забезпечує водою близько 500 тисяч людей, що проживають у Вінницькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях.

"Декілька років екологи та активісти б'ють на сполох - екологічні нормативи якості води свідчать про надзвичайно високий рівень забруднення. Надмірне зарегулювання стоку, забруднення стічними водами, порушення природної екосистеми. Як наслідок - річка на межі загибелі, що стане екологічною катастрофою для всього регіону", - повідомив нардеп.

За його словами, він неодноразово звертав увагу на цю ситуацію, разом з активістами та місцевою владою проводив експертні дослідження.

"У листопаді минулого року ініціативними громадянами була оприлюднена петиція про порятунок річки. Президент розглянув та підтримав її. Сьогодні з паном міністром ми розробили та затвердили дорожню карту проекту порятунку річки. Буде створено робочу групу з народних депутатів, які представляють округи Вінницької, Київської, Житомирської та Черкаської областей, де тече Рось. В групу також увійдуть співробітники міністерства захисту довкілля та природних ресурсів і фахівці різного рівня та напрямку, для комплексного підходу щодо розв'язання даної проблеми", - додав Стріхарський.

На початку травня відбудеться виїзна нарада робочої групи в Корсунь-Шевченківському, яка затвердить план робіт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Стріхарський
NEWS
Ціни б'ють рекорди. Як змінилася вартість продуктів в Україні за рік
Ціни б'ють рекорди. Як змінилася вартість продуктів в Україні за рік
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні