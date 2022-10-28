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Стріхарський: сьогодні півсвіту повстало проти окупантів, спільними зусиллями ми переможемо

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П'ятниця 28 жовтня 2022 14:20
Стріхарський: сьогодні півсвіту повстало проти окупантів, спільними зусиллями ми переможемо Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com/strikharskiy)
Автор: Артем Горовенко

Досвід боротьби із нацизмом вчить, що війна завжди закінчується у столиці агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Андрія Стріхарського в Facebook з нагоди Дня визволення України від фашистських загарбників.

Політик нагадав, що у ході Другої світової війни саме на території України відбулися ключові битви за визволення Європи від нацизму. Цього дня традиційно вшановують пам’ять українців, які загинули в боях за визволення України, та населення, яке постраждало від дій нацистських окупантів.

"Сьогодні хочеться пригадати імена наших співвітчизників, які своєю мужністю і безкорисною любов’ю до Батьківщини, усіма силами, нерідко ціною власного життя, наближали день звільнення України і наближають його зараз", - написав нардеп.

Стріхарський також зазначив, що український вимір Другої світової війни - це боротьба на всіх фронтах: не тільки на Східному фронті, а й в лавах руху опору інших країн, арміях союзників, що воювали в Італії і Франції, на Далекому Сході та на Тихоокеанському театрі воєнних дій.

"Вигнання нацистів з України стало можливим завдяки об’єднанню зусиль всієї антигітлерівської коаліції та визвольних антинацистських рухів. Спільна перемога не була б можливою без спільних зусиль. Так і сьогодні, півсвіту повстало проти окупантів і спільними зусиллями ми переможемо. Досвід боротьби із нацизмом вчить, що війна завжди закінчується у столиці агресора", - констатував він.

Нагадаємо, 28 жовтня Україна відзначає 78-му річницю вигнання нацистських окупантів із України.

Свято встановлено в Україні з метою всенародного відзначення визволення від фашистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і жертовності українського народу у Другій світовій війні.

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Андрій Стріхарський
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