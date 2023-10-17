Стріхарський розповів про розвиток психологічної підтримки у Черкаській області

У Черкасах обговорили плани та напрацювання у сфері психосоціальних послуг та ментального здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook народного депутата Андрія Стріхарського.

Конференція відбулась під головуванням начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця.

До неї були також запрошені Андрій Стріхарський, лідерка руху "Зе!Жінки" Черкаської області Світлана Пащенко, заступники та радники Голови Черкаської ОВА, голови благодійних фондів та громадських організацій та інші експерти у сфері психологічної та соціальної допомоги.

Ігор Табурець підкреслив, що дбати про ментальне здоровʼя громадян так само важливо, як і про фізичне. І для створення у громадах базових доступних сервісів із психологічної підтримки не потрібні великі ресурси.

Такі послуги мають стати нормою для кожного громадянина, для цього маємо задіяти усі ресурси, а їх достатньо.

Своєю чергою, Стріхарський зазначив, що популяризація теми ментального здоровʼя є на часі. За оцінками експертів близько 40% населення потребують психологічної допомоги.

Також в Україні близько 30% погоджуються, що почуваються не найкраще через війну, і не зможуть впоратися самостійно із проблемою. Але найбільшої допомоги потребують військові, які зіштовхуються з великими та складними навантаженнями.

"Підтримка ментального здоров’я людини стала одним з пріоритетних завдань державної політики. Від його вирішення залежить боєздатність Збройних сил і резистентність країни в цілому", - зазначив він.

На сьогодні у Черкаській області реалізується кілька проектів з психологічної підтримки із залученням різних організацій та органів влади. На конференції були презентовані комплекси програм та заходів психосоціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей.

Зокрема комплекс заходів зі збереження ментального здоровя та психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу реалізує Управління освіти і науки Черкаської ОВА та КНЗ "Черкаський обласний інститут післядипломної освіти".

"Проект з підвищення компетентності надавачів соціальних послуг у сфері ментального здоровя в полі зору Департаменту соціального захисту населення та Черкаського обласного центру соціальних служб. ФОП "Шінкарьова В.С." разом з Управлінням освіти і науки Черкаської ОВА створює “кімнати толерантності SOVA” для дітей, зокрема з-поміж ВПО. За програми психосоціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей, дітей, в тому числі дітей з інвалідністю відповідають Обласна військова адміністрація та ГО "Максимум". Комплекс заходів "Підтримка ментального здоровя працівників - інвестиція в людський ресурс" за Обласною службою зайнятості", - повідомив Стріхарський.

Є проєкти, що орієнтовані на роботу з дітьми, зокрема “Хібукі-терапія”, про яку доповіла радник міського голови Черкас Валерія Шинкарьова. Це унікальна програма, розроблена ізраїльським психологом Дафною Шарон-Максимов.

Стріхарський вважає, що попри велику кількість проєктів та залученості кращих спеціалістів та організації, сфера психологічної роботи повинна мати всебічну підтримку з боку державних інституцій.

"Важливо направляти всі ресурси для того, щоб вести масштабне інформування про важливість ментальної допомоги, а також створювати центри психологічної підтримки. Вже працюємо у цьому напрямку на законодавчому рівні. Маємо багато ініціатив із підтримки ветеранів, їх сімей, дітей, вимушених переселенців", - зазначив депутат.