Стрихарский рассказал о развитии психологической поддержки в Черкасской области

В Черкассах обсудили планы и разработки в сфере психосоциальных услуг и ментального здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook народного депутата Андрея Стрихарского.

Конференция прошла под председательством начальника Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.

В нее были также приглашены Андрей Стрихарский, лидер движения "Зе!Женщины" Черкасской области Светлана Пащенко, заместители и советники Председателя Черкасской ОВА, председателя благотворительных фондов и общественных организаций и другие эксперты в сфере психологической и социальной помощи.

Игорь Табурец подчеркнул, что заботиться о ментальном здоровье граждан так же важно, как и о физическом. И для создания в общинах базовых доступных сервисов психологической поддержки не нужны большие ресурсы.

Такие услуги должны стать нормой для каждого гражданина, для этого должны задействовать все ресурсы, а их достаточно.

В свою очередь, Стрихарский отметил, что популяризация темы ментального здоровья есть своевременно. По оценкам экспертов, около 40% населения нуждаются в психологической помощи.

Также в Украине около 30% соглашаются, что чувствуют себя не лучше из-за войны, и не смогут справиться самостоятельно с проблемой. Но в большей помощи нуждаются военные, которые сталкиваются с большими и сложными нагрузками.

"Поддержка ментального здоровья человека стала одной из приоритетных задач государственной политики. От его решения зависит боеспособность Вооруженных сил и резистентность страны в целом", - отметил он.

На сегодня в Черкасской области реализуется несколько проектов по психологической поддержке с привлечением различных организаций и органов власти. На конференции были представлены комплексы программ и мероприятий психосоциальной поддержки военнослужащих, ветеранов и членов их семей.

В частности, комплекс мероприятий по сохранению ментального здоровья и психосоциальной поддержки участников образовательного процесса реализует Управление образования и науки Черкасской ОВА и КНС "Черкасский областной институт последипломного образования".

Проект по повышению компетентности предоставлятелей социальных услуг в сфере ментального здоровья в поле зрения Департамента социальной защиты населения и Черкасского областного центра социальных служб. , в частности из ВПЛ За программы психосоциальной поддержки военнослужащих, ветеранов и членов их семей, детей, в том числе детей с инвалидностью отвечают Областная военная администрация и ОО "Максимум". Комплекс мероприятий "Поддержка ментального здоровья работников - инвестиция в человеческий ресурс" по Областной службе занятости", - сообщил Стрихарский.

Есть проекты, ориентированные на работу с детьми, в частности Хибуки-терапия, о которой доложила советник городского головы Черкасс Валерия Шинкарева. Это уникальная программа, разработанная израильским психологом Дафной Шарон-Максимов.

Стрихарский считает, что, несмотря на большое количество проектов и вовлеченность лучших специалистов и организации, сфера психологической работы должна иметь всестороннюю поддержку со стороны государственных институтов.

"Важно направлять все ресурсы для того, чтобы вести масштабное информирование о важности ментальной помощи, а также создавать центры психологической поддержки. Уже работаем в этом направлении на законодательном уровне. Есть много инициатив по поддержке ветеранов, их семей, детей, вынужденных переселенцев", - отметил депутат.