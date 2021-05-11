Стрихарский: реконструкция стадиона "Колос" будет способствовать развитию спорта в Черкасской области

По словам политика, при районном ФОСК "Колос" работают секции дзюдо, фитнеса и футбола, а на базе этого спортивного клуба ежедневно проводят занятия по физическому воспитанию около 500 учащихся Городищенской ООШ І-III ст. №3 Городищенского экономического лицея и Городищенского колледжа УНУС.

В течение последних лет районный ФОСК "Колос" стал местом проведения областного финала Всеукраинской спартакиады среди районных, городских, поселковых, сельских советов и финальных соревнований "Самое спортивное село Черкащины".

"Устаревшее резиновое покрытие беговых дорожек, секторов стадиона для метания диска, прыжков находится в аварийном состоянии, представляет опасность для дальнейших занятий, делает невозможным дальнейшее развитие в спортивных достижениях воспитанников и проведение соревнований. Именно поэтому возникла острая потребность в проведении капитального ремонта спортивных площадок и легкоатлетических беговых дорожек", - подчеркнул Андрей Стрихарский.

Депутат напомнил, что обращался к министру финансов Украины и председателю бюджетного комитета парламента с просьбой включить ряд важных объектов его округа для финансирования в этом году путем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на социально-экономическое развитие области.

"Среди этих объектов и Городищенский стадион ФОСК "Колос", где крайне необходимо провести капитальный ремонт спортивных площадок и легкоатлетических дорожек. На эти нужды предусмотрено 3672,692 тыс. грн", - сказал Стрихарский.

Он также сообщил, что в соответствии с планом реконструкции стадиона, в мае планируется замена покрытий легкоатлетических дорожек, секторов для прыжков в длину, высоту, сектора для метания ядра и диска. Затем будет проведен капитальный ремонт с расширением многофункциональной спортивной площадки и ремонт существующего сетчатого ограждения вокруг стадиона.

"После проведения капитального ремонта беговых дорожек новое покрытие будет биостойким, водонепроницаемым, а также устойчивым к ультрафиолетовому излучению и шипам спортивной обуви. Также мы ожидаем увеличения количества лиц, которые занимаются легкой атлетикой, оздоровительным бегом, двигательной активностью, что значительно улучшит уровень общего здоровья местных жителей. Продолжаю работать на благо моего избирательного округа и заботиться, чтобы дети имели возможность учиться и развиваться в хороших условиях", - заявил Стрихарский.