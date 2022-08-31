Стрихарский пояснил, какие дополнительные изменения предусматривает закон об обязательных бомбоубежищах в новостройках

В частности, законом предусмотрено, что на период действия военного положения в Украине и в течение одного года после его прекращения или отмены, электрическая энергия, приобретаемая у поставщика универсальных услуг и потребляется в принятом в эксплуатацию законченного строительством многоквартирном доме (очереди, пусковом комплексе), в отношении которого имеются действующие технические условия, но не завершена процедура присоединения к электрическим сетям на коммунально-бытовые нужды жильцов, оплачивается заказчиком, управляющим, объединением совладельцев многоквартирного дома или жилищно-строительным кооперативом по цене, по которой поставщик универсальных услуг осуществляет поставку электрической энергии коллективным бытовым потребителям, объясняет Стрихарский.

Изменениями также предусмотрено, что в течение одного года после прекращения или отмены военного положения в Украине заказчик строительства объекта обязан передать подключен (присоединен) к инженерным сетям многоквартирный жилой дом владельцу, объединению совладельцев многоквартирного дома или управляющему, а также временно, на период действия военного положения в Украине и в течение одного года после его прекращения или отмены, заказчик услуги из нестандартного присоединения имеет право быть заказчиком работ по проектированию электрических сетей линейной части присоединения, строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

"В таком случае заказчик на основании полученных технических условий на нестандартное присоединение обеспечивает разработку и согласование с оператором системы распределения проектной документации на строительство электрических сетей линейной части присоединения, обеспечивает выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству электрических сетей линейной части присоединения. При этом закупка товаров, работ и услуг по проектированию, строительству, реконструкции сетей линейной части присоединения во время предоставления услуг по присоединению осуществляется без соблюдения требований, которым предусматривалось, что закупка товаров, работ и услуг по проектированию, строительству, реконструкции и/или технического перевооружения объектов электроэнергетики (до точки присоединения электроустановок заказчика) во время предоставления услуг по присоединению осуществляется оператором системы распределения на конкурентных началах", - добавил нардеп.

Эти изменения, как и весь закон, вступают в силу 24 октября 2022 года.