UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Стрихарский: подкомитет ВР рекомендовал к рассмотрению законопроект о защите инвесторов в сфере строительства

Автор: РБК-Украина

На заседании подкомитета по вопросам защиты инвестиций в объекты строительства комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства подготовили к первому чтению законопроект "О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем" (№5091).

Об этом сообщил председатель подкомитета по вопросам защиты инвестиций в объекты строительства комитета ВР Андрей Стрихарский в Facebook.

"Во время заседания подкомитета отметил, что главной задачей этого проекта является защита прав граждан и вложенных ими в строительство жилья собственных средств. Законопроект несет в себе достаточно много важных позитивных изменений в сфере строительства. В частности, государство получает прозрачную регистрацию в начале строительства жилья, которое регистрирует застройщик при купле-продаже. Это дает возможность отслеживать все продажи застройщика и покупки инвестора", - сказал Андрей Стрихарский.

По его словам, принятие законопроекта защитит простого украинца, который вкладывает собственные заработанные средства в покупку квартиры и даст возможность получить регистрационные права на приобретенное жилье, которое еще не построено. Это должно существенно усилить защиту прав инвесторов в случае возникновения проблем у застройщика и предоставит им государственные гарантии.

"Как председатель подкомитета по вопросам защиты инвестиций в объекты строительства комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, считаю этот законопроект очень важным сегодня. Именно поэтому после обсуждения предложил членам подкомитета его поддержать", - отметил Стрихарский.

Председатель подкомитета также сообщил, что они с коллегами по подкомитету приняли единогласное решение рекомендовать рассмотреть этот законопроект на заседании профильного комитета с последующим его внесением в повестку дня Верховной рады для принятия в первом чтении за основу.

Напомним, ранее народный депутат Андрей Стрихарский заявлял, что считает крайне необходимым для государства завершение реформы государственного архитектурно-строительного контроля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Андрей СтрихарскийстроительствоПарламент