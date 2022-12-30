Стріхарський передав Пункту незламності в Черкаській області Starlink

"Щоб допомогти пережити обстріли російських агресорів, які можуть знову пошкодити енергетичні об’єкти та залишити людей без електрики чи мобільного зв’язку та інтернету, тепла чи води, у селі Мокра Калигірка Мокрокалигірської громади Черкаської області відкрили Пункт незламності, якому я, під час робочого візиту на свій виборчий округ, передав термінал супутникового зв’язку Starlink", - повідомив Стріхарський.

За словами нардепа, в кожному Пункті незламності є джерело тепла, води, освітлення, живлення для мобільних девайсів, місця для відпочинку, аптечки тощо. А тепер з’являться й термінали супутникового зв’язку.

"Такі Пункти незламності у разі тривалого аварійного відключення електроенергії стають острівцем безпеки, стабільності, тепла та нашої єдності. Вони функціонують цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування. Наближаємо перемогу разом", - резюмував Стріхарський.