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Стріхарський передав Пункту незламності в Черкаській області Starlink

Фото: Андірй Стріхарський передав Пункту незламності в Черкаській області Starlink (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Народний депутат Андрій Стріхарський повідомив, що у селі Мокра Калигірка Мокрокалигірської громади Черкаської області відкрили Пункт незламності. Під час робочої поїздки політик передав пункту термінал супутникового зв’язку Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стріхарського в Facebook.

"Щоб допомогти пережити обстріли російських агресорів, які можуть знову пошкодити енергетичні об’єкти та залишити людей без електрики чи мобільного зв’язку та інтернету, тепла чи води, у селі Мокра Калигірка Мокрокалигірської громади Черкаської області відкрили Пункт незламності, якому я, під час робочого візиту на свій виборчий округ, передав термінал супутникового зв’язку Starlink", - повідомив Стріхарський.

За словами нардепа, в кожному Пункті незламності є джерело тепла, води, освітлення, живлення для мобільних девайсів, місця для відпочинку, аптечки тощо. А тепер з’являться й термінали супутникового зв’язку.

"Такі Пункти незламності у разі тривалого аварійного відключення електроенергії стають острівцем безпеки, стабільності, тепла та нашої єдності. Вони функціонують цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування. Наближаємо перемогу разом", - резюмував Стріхарський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що народний депутат Андрій Стріхарський влаштував до Дня Святого Миколая свято та роздав понад 1500 подарунків вихованцям навчальних закладів Городищенської, Набутівської, Катеринопільської громад, а також вихованцям школи-інтернату в Корсунь-Шевченківському та Шполі. За його словами, в умовах повномасштабної війни підтримувати дітей - найголовніше.

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Андрій СтріхарськийЧеркасская область