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Стрихарский передал больницам в Черкасской области оборудование на почти 2 млн гривен

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Суббота 18 июня 2022 16:41
Стрихарский передал больницам в Черкасской области оборудование на почти 2 млн гривен Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com / strikharskyi)
Автор: Александр Мороз

Народный депутат Андрей Стрихарский передал больницам в Черкасской области медицинское оборудование на почти 2 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стрихарского в Facebook.

"Договорился с международными партнерами о бесплатном обеспечении учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием, которое крайне необходимо для предоставления медицинских услуг европейского уровня. Несколько дней назад в Украину уже поступила партия на около 2 млн гривен", - написал Андрей Стрихарский.

Он также поздравил медицинское сообщество с Днем медицинского работника.

"Вместе с украинским народом мы благодарим вас за то, что держите национальный медицинский фронт. Наши ангелы-хранители, которые ежедневно уверенно справляются с вызовами военных реалий, сегодня получили оборудование, которое еще спасет не одну человеческую жизнь", - резюмировал нардеп.

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Черкасская область Андрей Стрихарский
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