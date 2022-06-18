Стріхарський передав лікарням у Черкаській області обладнання на майже 2 млн гривень

Народний депутат Андрій Стріхарський передав лікарням у Черкаській області медичне обладнання на майже 2 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стріхарського у Facebook .

"Домовився з міжнародними партнерами про безоплатне забезпечення закладів охорони здоров‘я сучасним медичним обладнанням, яке вкрай необхідне для надання медичних послуг європейського рівня. Декілька днів тому до України вже надійшла партія на близько 2 млн гривень", - написав Андрій Стріхарський.

Він також привітав медичну спільноту з Днем медичного працівника.

"Разом з українським народом ми дякуємо вам за те, що тримаєте національний медичний фронт. Наші янголи-охоронці, які щодня впевнено справляються з викликами воєнних реалій, сьогодні отримали обладнання, яке ще врятує не одне людське життя", - резюмував нардеп.