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Стрихарский обсудил с Епифанием законопроект о военном капелланстве

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 21:08
Стрихарский обсудил с Епифанием законопроект о военном капелланстве Фото: Андрей Стрихарский во время встречи с Епифанием (pomisna.info)
Автор: РБК-Украина

Блаженнейший митрополит Епифаний 12 февраля 2021 года встретился с народным депутатом Андреем Стрихарским. Во встрече также приняли участие протоиерей Петр Ландвитович и протоиерей Олег Скнар.

Об этом сообщает сайт Православной церкви Украины.

Отмечается, что на встрече обсудили межконфессиональную и межрелигиозную ситуацию в Украине, военное обострение на Востоке государства.

Также обсуждался законопроект о военном капелланстве и преподавание в школах предметов духовно-морального направления.

Кроме того, владыка отметил Андрея Стрихарского орденом святого Архистратига Михаила второй степени.

Напомним, ранее Андрей Стрихарский рассказал, как в Верховной раде планируют защищать инвесторов новостроек. В частности, для защиты инвесторов готовится регистрация соответствующего законопроекта.

Кроме того, нардеп заявлял, что закон о всеукраинском референдуме (№ 3612), который парламент принял 26 января во втором чтении, позволит гражданам Украины самостоятельно определять направление развития государства путем электронного голосования.

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