Стрихарский: недобросовестных застройщиков ждут более суровые наказания вплоть до уголовной ответственности

Реформа градостроительства и государственно-архитектурного контроля является одной из флагманской команды президента и наиболее активной в этом году. Уже в декабре парламент должен рассмотреть несколько законопроектов, цель которых - повысить ответственность недобросовестных застройщиков, в частности путем введения высоких штрафов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава подкомитета по защите инвестиций в объекты строительства Андрей Стрихарский.

"На декабрь запланировано рассмотрение трех ключевых законопроектов, которые станут основой для положительных изменений в градостроительной сфере - № 5655, № 5656 и № 5877. В том числе предлагается существенно повысить ответственность за незаконное строительство. Для нарушителей штрафы составят 950 прожиточных минимумов и больше. Такая мера ответственности заставит застройщиков несколько раз взвесить, стоит ли прибегать к совершению нарушений, подставляя этим собственный бизнес под риски применения существенных финансовых санкций", - рассказал он.

По словам нардепа, штрафы являются вспомогательной мерой в планируемой системе основных предохранителей. Причем они будут отличаться в зависимости от класса строительства.

"Наибольшие штрафы предусмотрены для объектов класса последствий СС2 и СС3 - то есть тех, кто ориентирует строительный бизнес на торговые центры, жилые комплексы и многоквартирные дома. Штрафы для небольших домов и возводимых физическими лицами объектов будут намного меньше. Например, незаконное строительство на памятке архитектуры может обойтись виновным почти в 12 млн грн", - объясняет Стрихарский.

Кроме этого, говорит нардеп, для недобросовестных застройщиков могут ввести еще и уголовную ответственность за нарушения в сфере. В частности, за самовольные занятия земельного участка и самовольное строительство, что, безусловно, станет мощным сдерживающим фактором.

"Если к потере нескольких миллионов гривен на штрафах некоторые могут отнестись легкомысленно, то лишение свободы за свои незаконные действия игнорировать не сможет никто. Законопроект № 5877 предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины нормой о самовольном занятии земельного участка и самовольном строительстве. В частности, незаконное строительство, которое создало опасность или повлекло за собой тяжелые технологические аварии или экологические катастрофы, гибель или массовое заболевание населения, должны наказываться лишением свободы на 3-5 лет", - добавляет Стрихарский.