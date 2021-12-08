Стріхарський: на несумлінних забудовників чекають суворіші покарання аж до кримінальної відповідальності

Реформа містобудування та державно-архітектурного контролю є однією з флагманською для команди президента та найбільш активною цього року. Вже у грудні парламент має розглянути одразу декілька законопроектів, мета яких – підвищити відповідальність несумлінних забудовників, зокрема шляхом введення високих штрафів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова підкомітету з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва Андрій Стріхарський.

"На грудень заплановано розгляд трьох ключових законопроектів, що стануть основою для позитивних змін у містобудівній сфері – № 5655, № 5656 та № 5877. У тому числі, пропонується суттєво підвищити відповідальність за незаконне будівництво. Для порушників штрафи становитимуть 950 прожиткових мінімумів та більше. Така міра відповідальності змусить забудовників кілька разів зважити щодо того, чи варто вдаватися до вчинення порушень, підставляючи цим власний бізнес під ризики застосування суттєвих фінансових санкцій", - розповів він.

За словами нардепа, штрафи є допоміжним заходом у системі основних запобіжників, що заплановані. При чому вони відрізнятимуться залежно від класу будівництва.

"Найбільші штрафи передбачені для об'єктів класу наслідків СС2 та СС3 – тобто тих, хто орієнтує будівельний бізнес на торгові центри, житлові комплекси та багатоквартирні будинки. Штрафи для невеликих будинків та об'єктів, що зводяться фізичними особами, будуть набагато меншими. Наприклад, незаконне будівництво на пам'ятці архітектури може обійтися винним майже у 12 млн грн", - пояснює Стріхарський.

Окрім цього, як каже нардеп, для несумлінних забудовників можуть ввести ще й кримінальну відповідальність за порушення у сфері. Зокрема, за самовільне зайняття земельної ділянки та самочинне будівництво, що безперечно, стане потужним стримуючим фактором.

"Якщо до втрати кількох мільйонів гривень на штрафах деякі можуть поставитись легковажно, то позбавлення волі за свої незаконні дії ігнорувати не зможе ніхто. Законопроект № 5877 пропонує доповнити Кримінальний кодекс України нормою про самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Зокрема, незаконне будівництво, яке створило небезпеку або спричинило тяжкі технологічні аварії чи екологічні катастрофи, загибель чи масове захворювання населення, повинні каратися позбавленням волі на 3-5 років", - додає Стріхарський.