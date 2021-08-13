ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стрихарский: наша цель - чтобы в Украине росли новые чемпионы и будущие герои Олимпийских игр

Новина українською →
Киев, Пятница 13 августа 2021 15:47
Стрихарский: наша цель - чтобы в Украине росли новые чемпионы и будущие герои Олимпийских игр Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com / strikharskyi)
Автор: РБК-Украина

В аэропорту "Борисполь" встречали последнюю группу украинских олимпийцев, которые прибыли домой после завершения Олимпийских игр в Токио. В числе спортсменов был и лидер национальной сборной по боксу и серебряный призер Олимпиады - Александр Хижняк.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Среди встречающих были президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус и вице-президенты - нардеп "Слуги народа" - Андрей Стрихарский и Артем Юшков.

Кроме поздравлений, Александр Хижняк получил от руководства ФБУ автомобиль Volkswagen Touareg. Впереди его ждут еще много встреч, в том числе и с президентом Украины - Владимиром Зеленским.

Стрихарский: наша цель - чтобы в Украине росли новые чемпионы и будущие герои Олимпийских игр

Нардеп и вице-президент ФБУ Андрей Стрихарский в ходе встречи отметил, что со своей стороны будет и дальше делать максимально возможное для дальнейшего развития бокса в Украине.

По его словам, страна богата самородками и выделяется в мире особым отношением к такому виду спорта как бокс. Поэтому сегодня выделяется значительное финансирование для укрепления материально-технической базы. В частности, финансируется реконструкция национальной олимпийской базы.

"Наша цель - чтобы в Украине росли новые чемпионы и будущие герои Олимпийских игр", - резюмировал он.

Напомним, в прошлом году Стрихарским была основана Ассоциация детско-юношеского спорта с целью нахождения и воспитания талантливой спортивной молодежи. Ее деятельность полностью обеспечивается различными благотворительными фондами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада Андрей Стрихарский
NEWS
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на выходные
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на выходные
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен