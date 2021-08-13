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Стріхарський: наша мета - щоб в Україні росли нові чемпіони і майбутні герої Олімпійських ігор

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Київ, П'ятниця 13 серпня 2021 15:47
Стріхарський: наша мета - щоб в Україні росли нові чемпіони і майбутні герої Олімпійських ігор Фото: Андрій Стріхарський з (facebook.com / strikharskyi)
Автор: РБК-Україна

В аеропорту "Бориспіль" зустрічали останню групу українських олімпійців, які прибули додому після завершення Олімпійських ігор в Токіо. Серед спортсменів був і лідер національної збірної з боксу і срібний призер Олімпіади - Олександр Хижняк.

Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

Серед зустрічаючих були президент Федерації боксу України - Володимир Продивус і віце-президенти - нардеп "Слуги народу" - Андрій Стріхарський та Артем Юшков.

Окрім привітань, Олександр Хижняк отримав від керівництва ФБУ автомобіль Volkswagen Touareg. Попереду його чекають ще багато зустрічей, в тому числі і з президентом України - Володимиром Зеленським.

Стріхарський: наша мета - щоб в Україні росли нові чемпіони і майбутні герої Олімпійських ігор

Нардеп і віце-президент ФБУ Андрій Стріхарський в ході зустрічі відзначив, що зі свого боку буде і далі робити максимально можливе для подальшого розвитку боксу в Україні.

За його словами, країна багата самородками і виділяється у світі особливим ставленням до такого виду спорту, як бокс. Тому сьогодні виділяється значне фінансування для зміцнення матеріально-технічної бази. Зокрема, фінансується реконструкція Національної олімпійської бази.

"Наша мета - щоб в Україні росли нові чемпіони та майбутні герої Олімпійських ігор", - резюмував він.

Нагадаємо, торік Стріхарським була заснована Асоціація дитячо-юнацького спорту з метою знаходження та виховання талановитої спортивної молоді. Її діяльність повністю забезпечується різними благодійними фондами.

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Олімпіада Андрій Стріхарський
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