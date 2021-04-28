Стрихарский: комитет ВР поддержал решения подкомитета по вопросам защиты инвестиций в объекты строительства

"Наш подкомитет по вопросам защиты инвестиций в объекты строительства рекомендовал профильному комитету одобрить рекомендации "круглого стола" по внедрению эскроу-счетов и проектного финансирования жилищного строительства, а также направить рекомендации Кабинету министров, Министерству развития общин и территорий Украины, комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутатским фракциям и группам для их рассмотрения и использования в работе. На заседании профильного комитета коллеги поддержали решение нашего подкомитета", - сказал Андрей Стрихарский.

По словам председателя подкомитета, негативные явления, которые произошли в последние годы в строительстве жилья, привели к проблемам обманутых инвесторов и долгостроев.

"Вполне понятно, что нам необходимо вводить новые механизмы финансирования жилищного строительства, которые бы обеспечили инвесторам надежную гарантию сохранности их средств и своевременный ввод объектов в эксплуатацию. Одним из таких механизмов может стать законодательное регулирование проектного финансирования жилищного строительства и внедрение эскроу-счетов", - заявил Стрихарский.

Политик также подчеркнул, что внедрение инструмента эскроу-счетов в сфере строительства не в полной мере используется в Украине, в то время, как в странах Европы этот инструмент показал свою высокую эффективность.

"Поэтому нам есть над чем работать дальше, используя европейский опыт при совершенствовании отечественной законодательной базы", - резюмировал Стрихарский.