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Стрихарский: мы должны менять подходы к строительству и организации пространства

Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com / strikharskyi)
Автор: Артем Горовенко

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной раде поддержать законопроект о развитии сети надежных укрытий, которые будут защищать людей от воздушных и химических атак (№7398).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Андрея Стрихарского в Facebook.

"Речь о важнейшем нормативном акте о развитии сети надежных укрытий, которые будут защищать людей от воздушных и химических атак. Война, к сожалению, придала особое значение этой потребности. Должны учиться на ошибках. Должны менять подходы к строительству и организации пространства", - заявил Андрей Стрихарский.

По его словам, законопроектом предусмотрено принятие дополнительных мер в сфере строительной деятельности, связанных с защитой населения от взрывов, взрывных волн, поражения опасными химическими, радиоактивными и биологически опасными веществами.

Что предлагается:

  • включение мер гражданской защиты на стадии разработки градостроительной документации;
  • обязательное привлечение представителей ГСЧС Украины к рассмотрению градостроительной документации на заседаниях архитектурно-градостроительных советов;
  • упрощение процедуры передачи земельных участков для размещения защитных сооружений гражданской защиты;
  • требование предусмотреть раздел относительно инженерно-технических мероприятий гражданской защиты при проектировании объектов, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями, на которых постоянно будут находиться более 50 человек или периодически находиться более 100 человек;
  • дать определение термина проектная документация повторного использования и урегулировать вопрос ее экспертной оценки;
  • урегулировать источники финансирования расходов, связанных с содержанием в готовности к использованию по назначению защитных сооружений гражданской защиты;
  • урегулировать сроки приведения в готовность к приему населения защитных сооружений гражданской обороны, сооружений двойного назначения, простейших укрытий независимо от формы собственности в случае переведения единой государственной системы гражданской защиты, ее составляющих в режим повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения и в особый период.

"По решению комитета, парламенту рекомендовано включить законопроект в повестку дня седьмой сессии и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - резюмировал Стрихарский.

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Андрей СтрихарскийПарламент