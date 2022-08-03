Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов

Ситуация в экономике и госфинансах Украины в летние месяцы немного улучшилась по сравнению с мартом и апрелем. Тем не менее, особого оптимизма на осень и зиму нет ни у чиновников, ни у экспертов.

По прогнозам Нацбанка, инфляция по итогу года превысит 30%, ВВП сократиться почти на треть, а покупательная способность населения обвалится на 27% из-за инфляции. Постепенное восстановление экономики может начаться с 2023 года. Но это оптимистический сценарий, который предполагает существенное ослабление боевых действий до конца года.

Из-за войны наполнение бюджета резко сократилось. Налоговые поступления покрывают лишь часть расходов казны, особенно после снижения и отмены некоторых налогов для граждан и бизнеса в первый месяц полномасштабной войны. Вместе с тем возросли траты на армию и социальные выплаты. "Дыра" в бюджете по разным оценкам составляет 4-5 млрд долларов в месяц.

Западные кредиторы и правительства стран-партнеров покрывают лишь часть этой суммы. Крупнейшим донором госбюджета за последние почти полгода стал Национальный банк. По данным Минфина, на конец июля, НБУ "напечатал" 240 млрд гривен, еще свыше 133 млрд гривен удалось привлечь в казну за счет рыночных размещений военных облигаций.

Будут "печатать" дальше? В Нацбанке склонны к тому, чтобы сбавить скорость работы станка. Ведь "свежая" гривна от НБУ попадает на валютный рынок и усиливает давление на курс доллара, что, в конечном счете, сказывается и на темпах инфляции.

Нацбанк, понимая риски для макрофинансовой стабильности, решил сократить вливания в бюджет – лимит выкупа ОВГЗ у Минфина составит 30 млрд гривен в месяц. Этим же регулятор толкает Минфин к повышению ставок по бумагам и более активной работе с банками, у которых нет проблем с ликвидностью, но есть желание получать более высокую доходность по гособлигациям.

Что обещают на Западе? До конца года Украина ждет еще 9 млрд долларов кредита от ЕС, 4,5 млрд долларов грантовой помощи от США и кредит Европейского инвестиционного банка на 1,5 млрд долларов.

И хотя финансовые вливания от западных доноров и кредиторов набирают темп, лишь их денег будет недостаточно, чтобы покрывать расходы бюджета. А потому, так или иначе, Минфину придется искать ресурс на внутреннем рынке, повышая ставки по госдолгу.

Больше трат, больше долгов

К концу года расходы бюджета могут увеличиться, считает советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. Прежде всего, больше денег потребуются для обеспечения жильем людей, которые его потеряли из-за войны, отметил он.

"Я думаю, что для этого дополнительно надо будет еще около 5 млрд долларов до конца года. При том деньги нужны будут срочно, поскольку строить придется достаточно быстро. Если увеличиваются затраты, то могут возникнуть вопросы с доходной частью бюджета", - говорит советник президента. Ранее в интервью FT он предположил, что необходимость в средствах для покрытия дефицита бюджета может вырасти до 9 млрд долларов в месяц.

На увеличение социальных расходов и разного рода индексации в ближайшее время рассчитывать не стоит, считает Олег Устенко. "Единственная возможность увеличения социальных выплат – это дополнительная поддержка от союзников. И если мы говорим по поводу безусловного базового дохода, который было бы целесообразно ввести, к примеру, около 2 тысяч гривен, то это дополнительно 2 млрд долларов в месяц в бюджет", – отметил советник президента.

По информации РБК-Украина, если ситуация будет ухудшаться, то не исключено, что правительство и парламент будут искать дополнительные налоговые инструменты, в частности, могут повысить НДС и вернуть акцизы на топливо, а также расширить военный сбор на импорт. Устенко считает, что такой вариант возможен.

"Если вдруг ситуация будет ухудшаться, то надо будет рассматривать вопросы, связанные с поиском дополнительных доходов госбюджета. Базовые налоги меняться не будут, но то, о чем вы говорите (акциз и НДС на топливо и военный сбор на импорт, - ред.), вполне возможно, поскольку надо финансировать вооруженные силы", - сказал Устенко в комментарии изданию.

Глава налогового комитета рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа") пока воздерживается от комментариев на эту тему. "Пока о нововведениях говорить рано. В финансово-экономическом блоке правительства идут обсуждения. Комментировать нечего. Предлагаю вернуться к предметному рассмотрению (инициатив – ред.) после получения соответствующих законопроектов от Кабмина", – заявил он в комментарии РБК-Украина.

При этом Гетманцев признал, что ситуация с государственными финансами, равно как и макрофинансовой стабильностью, непростая. "Очевидно, что популярных решений от Кабмина предложено не будет. Будут предложены сложные, но необходимые. Их и будем обсуждать", - сказал депутат.

Внешние вливания и отток валюты

С каждым месяцем войны Украина становится все более зависимой от доноров и стран-партнеров не только в военном, но и в финансовом отношении. Валюта тратится невероятными темпами – и на поддержку курса доллара, и на импорт, который сохраняется на довольно высоком уровне (падение на 9%) в отличие от экспорта, который снизился на 40%.

При этом с марта существенно увеличился объем торговых кредитов – 8,1 млрд долларов. Такой рост кредитов превышает объем сокращения резервов НБУ, отметил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. Этот момент, по его мнению, и является основным фактором оттока валюты.

"Суммы огромные, и пока неясно, будет ли этот фактор оставаться и значимым до конца года или после девальвации его значимость немного спадет", - отметил эксперт.

Отток денег по торговым кредитам может быть по двум причинам – или экспортер продает товар, но деньги не заводит в страну, или импортер делает оплату за товар, но он в страну не поступает.

"По информации, которая в публичном доступе, нельзя сделать вывод, что именно происходит. Но в любом случае, это попытка бизнеса вывести деньги заграницу или не завести их оттуда. Понятно, что это связано с неопределенностью и с тем, что они пытаются минимизировать валютные риски", - отметил Ваврищук.

В Нацбанке РБК-Украина сообщили, что около двух третей задолженности по торговым кредитам было сформировано за счет импортных операций. Среди причин – действительно попытки отдельных экспортеров удержать выручку за пределами страны, а также части импортеров – законтрактовать товар на фоне ожиданий изменения валютного курса.

Но основными причинами формирования задолженности нерезидентов по торговым операциям в НБУ назвали нарушение логистических цепочек, в частности, блокирование работы портов и очереди на западной границе. Например, платежи за нефтепродукты были произведены, но их доставка из Европы задержалась.

В НБУ ожидают, что задолженность по торговым кредитам будет сокращаться после корректировки официального курса и налаживания логистики.

Программа МВФ – необходимость и реальность

Уже сейчас понятно, что правительству будет сложно удержать ситуацию под контролем без крупного и стабильного финансирования извне. А потому к 2023 году Украина планирует заключить новую программу Stаnd-by с МВФ. По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, консультации по этому вопросу уже идут с кредитором. Объем программы может составить до 20 млрд долларов.

"Надеюсь начать программу в этом году. Международный валютный фонд всегда был и является надежным партнером Украины", – подчеркнул Кирилл Шевченко. В случае реализации таких планов это будет вторая по объемам финансирования действующая программа МВФ (после Аргентины).

Но пока переговорный процесс на начальном этапе. По словам исполнительного директора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеба Вышлинского, для начала МВФ нужно оценить уровень долговой нагрузки с учетом новой программы.

"Это следует считать по сравнению с размером экономики. А он непонятен из-за продолжающейся войны. Фактически МВФ должен доказать своим акционерам, что Украина будет способна с ним потом рассчитаться", – отметил Вышлинский в комментарии РБК-Украина.

Но в любом случае, как полагает эксперт, у Украины нет особых вариантов, как получить финансирование нужного объема на зиму-весну у кого-то другого кроме у МВФ.

Из-за войны программа с МВФ будет нетипичной, добавляет Виталий Ваврищук. Ведь даже для МВФ это будет новый опыт в работе со страной, которая находится в состоянии войны.

"И какую бы рамочную программу не выбрали, она потребует определенной модификации. Понятно, что сейчас в Украине огромная макроэкономическая неопределенность. Но мне кажется, что если у МВФ и его акционеров будет политическая воля запустить эту программу, то все остальные вопросы станут техническими", – считает Ваврищук.

Что же касается заявлений о невозможности финансирования МВФ стран в состоянии войны, то еще в конце 2014 год уже экс-представитель МВФ в Украине Жером Ваше говорил, что таких ограничений у Фонда нет.