Ястремскую задержали в аэропорту Сан-Франциско: был замешан Интерпол

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская попала в неприятную ситуацию в США, когда направлялась в Индиан-Уэллс для участия в турнире WTA 1000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukrainian Tennis .

Отечественную теннисистку задержали в аэропорту Сан-Франциско и едва не депортировали в Украину.

"Я летела в Штаты по маршруту Ницца - Стамбул, Стамбул - Сан-Франциско, и по прилету меня хотели депортировать в Украину, потому что кто-то через Интерпол официально подал заявление в США, что мой паспорт с визой утерян. На самом деле это не так, мой паспорт был у меня на руках и вообще никогда не терялся", - рассказала теннисистка.

Она провела четыре часа в аэропорту под наблюдением полиции, ожидая результатов проверки. По ее словам, согласно американскому законодательству, если паспорт фигурирует в системе как утерянный, то виза автоматически теряет силу.

"Мне ее зачеркнули, и, честно говоря, я думала, что все, приплыли, летим обратно. Хотя на самом деле виза у меня была еще на два года", - призналась Ястремская.

В конце концов, после нескольких часов ожидания теннисистке выдали документ, позволяющий находиться в США в течение шести месяцев, после чего визу нужно будет возобновить.

"Было нервно и напряженно, прямо как в фильмах. Самое интересное, что в системе они не видели, от кого поступила информация, что мой паспорт утерян. Спасибо американцам, что впустили, а то сейчас, вместо участия в турнире, я бы могла сидеть дома", - добавила теннисистка.

Ястремская на турнире в Индиан-Уэллсе: что известно

Теннисистка, которая занимает в мировом рейтинге 46-ю строчку, стартовала на соревновании категории WTA 1000 с первого круга. Там она легко победила китаянку Юань Юэ (6:2, 6:4).

Во втором круге одесситка играла против 32-й в мире Онс Жабер из Туниса и снова триумфовала - 6:3, 6:1. В следующем раунде украинка встретится со второй ракеткой мира - полькой Игой Свёнтек, которой уступила на предыдущем турнире в Дубае (ОАЭ).