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Ястремська перемогла росіянку і завоювала перший титул в сезоні

НовиниСпорт    09.07.2018 - 09:47
Фото: Даяна Ястремска (instagram.com/dayana_yastremskay)
Фото: Даяна Ястремска (instagram.com/dayana_yastremskay)

Українська тенісистка віддала суперниці лише один гейм

Українська тенісистка Даяна Ястремська стала переможницею турніру серії ITF в Римі. Про це повідомляє сайт "Великий теніс України".

У фіналі менш ніж за годину Ястремська розгромила росіянку Анастасію Потапову - 6:1, 6:0. П'ята ракетка України реалізувала шість з семи брейк-поінтів і програла суперниці один гейм на своїй подачі. Раніше тенісистки між собою не зустрічалися.

Титул в столиці Італії став для Даяни третім на професійному рівні: у 2016 році вона виграла 25-тисячник в бразильському Кампінас, а минулого сезону стала чемпіонкою 60-тисячника в Угорщині.

Крім того, перемога в столиці Італії дозволить Ястремський встановити новий особистий рекорд в рейтингу WTA, який оновиться в понеділок, 16 липня. Спортсменка підніметься як мінімум на 111 місце (зараз займає 127 позицію).

Нагадаємо, минулого року Ястремська виграла перший матч WTA в кар'єрі.

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Теги публікації: Теннис, соревнования  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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