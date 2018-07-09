Ястремська перемогла росіянку і завоювала перший титул в сезоні

Українська тенісистка віддала суперниці лише один гейм

Українська тенісистка Даяна Ястремська стала переможницею турніру серії ITF в Римі. Про це повідомляє сайт "Великий теніс України".

Dayana Yastremska had an emphatic 6-1 6-0 victory over Anastasia Potapova in the Rome $60k+H final. Her biggest title and first of the season. Edging closer to the top 100.

(: ITF Antico Tiro a Volo fb) pic.twitter.com/GCidvjmbVg — Ben (@TennisWinter) July 8, 2018

У фіналі менш ніж за годину Ястремська розгромила росіянку Анастасію Потапову - 6:1, 6:0. П'ята ракетка України реалізувала шість з семи брейк-поінтів і програла суперниці один гейм на своїй подачі. Раніше тенісистки між собою не зустрічалися.

Algunas imágenes (tomadas de https://t.co/evSzWX5KtH) de la Final del ITF-$60K de Roma, en la que la ucraniana @D_Yastremska venció a la rusa @nastiaapotapova . pic.twitter.com/MHWHK1iinE — José García (@garzucho) July 8, 2018

Титул в столиці Італії став для Даяни третім на професійному рівні: у 2016 році вона виграла 25-тисячник в бразильському Кампінас, а минулого сезону стала чемпіонкою 60-тисячника в Угорщині.

Крім того, перемога в столиці Італії дозволить Ястремський встановити новий особистий рекорд в рейтингу WTA, який оновиться в понеділок, 16 липня. Спортсменка підніметься як мінімум на 111 місце (зараз займає 127 позицію).

Нагадаємо, минулого року Ястремська виграла перший матч WTA в кар'єрі.