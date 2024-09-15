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Ястремська отримала перший номер на турнірі WTA: такого не було три роки

Фото: Даяна Ястремська (x.com/d_yastremska)
Автор: Андрій Костенко

Українка Даяна Ястремська розпочне турнір серії WTA 250 у тайському Хуахіні в статусі першої сіяної тенісистки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook турніру.

Компанію 24-річній представниці України, яка зараз іде на 34-й сходинці світового рейтингу, складе співвітчизниця Леся Цуренко (91-ша ракетка світу). Турнір розпочнеться 16 вересня.

Востаннє у статусі першої сіяної Ястремська змагалась на турнірі WTA 250 у Гамбурзі у 2021 році, де дісталася півфіналу. Вона вже тріумфувала на турнірі у Хуахіні. В 2019 році українка здобула тут свій другий титул WTA, здолавши у фіналі китаянку Ван Цян (6:2, 6:1).

Суперницею Ястремської на старті стане японка Май Хонтама (109-й номер рейтингу). Цуренко у першому колі зустрінеться з четвертою сіяною – Магдою Лінетт (41) з Польщі.

Українок у основній сітці турніру могло бути й більше, але сестри Колб, які стартували у кваліфікації, не змогли її подолати. Марина без шансів поступилася нідерландці Аріанне Гартоно – 0:6, 0:6, а Надія програла Ларі Сальден із Бельгії – 3:6, 3:6.

На яких турнірах перемагали Ястремська і Цуренко

24-річна Ястремська впродовж кар'єри виграла три одиночні турніри WTA. Окрім чемпіонства у Хуахіні, також здобула перемоги в Гонконзі (2018) та французькому Страсбурзі (2019).

 

Фото: Леся Цуренко (instagram.com/lesiatsurenko)

 

35-річна Цуренко – чотириразова переможниця змагань WTA. У 2015 році вона виграла свій перший турнір у Стамбулі. Потім перемагала у китайському Гуанчжоу (2016) та двічі – у мексиканському Акапулько (2017 та 2018 роки).

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ТенісДаяна Ястремська