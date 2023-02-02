Ястремська вилетіла в 1/8 фіналу турніру в Таїланді

Thailand Open, 1/8 фіналу, жінки

Ястремська – Марія – 0:2 (0:6, 4:6)

Розпочався матч для одеситки вкрай невдало. Вона поступалася опонентці майже в кожному ігровому компоненті. Зрештою, німкеня здолала опір Ястремської в стартовому сеті всього за 30 хвилин.

Українка не виграла жодного очка на першому прийомі та проявила себе хіба в тому, що відіграла 4 із семи брейк-пойнтів Марії. А ще мала однаковий відсоток першої подачі – 56 пунктів. Це, однак, не врятувало від "сухої" поразки – 0:6.

Друга партія розпочалася за схожим сценарієм. Німецька тенісистка з брейком упевнено повела (3:0) та вже, вочевидь, подумки готувалася до чвертьфіналу. Втім, українка зуміла нав'язати конкуренцію і повернулася до гри. З трьома брейками Ястремська впритул наблизилася до Марії (4:5), але знову програла свою подачу, а з нею сет і матч.

У наступному колі 35-річна німкеня зустрінеться зі ще однією українкою. Її суперницею стане досвідчена Леся Цуренко. Матч запланований на 3 лютого. Призовий фонд турніру в Хуахіні – 259 тисяч доларів.