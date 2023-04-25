Ястремська виграла фінал кваліфікації на Madrid Open

Перемогою української тенісистки Даяни Ястремської у двох сетах завершився вирішальний матч кваліфікаційного етапу на турнірі в столиці Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Mutua Madrid Open, кваліфікація, фінал

Грабер – Ястремська – 0:2 (1:6, 2:6)

Одеситка здолала Юлію Грабер. Австрійська тенісистка проґавила активний старт українки та з втраченим на власній подачі пунктом швидко почала відставати (0:2). Більше того, навіть зворотний брейк представниці топ-100 рейтингу WTA не допоміг.

Ястремська виграла 4 (!) гейми поспіль і закрила перший сет за гросмейстерські 39 хвилин. Посприяв такому проміжному підсумку, зокрема, високий відсоток першої подачі – 78%, а також відіграні 6 із семи брейк-пойнтів австрійки.

Друга партія розпочалася ще з більшою перевагою української тенісистки. Ястремська швидко повела 3:0 (два брейки) та трохи розслабилася. Нетривала втрата концентрації призвела до того, що Грабер зуміла вирівняти гру та скоротила відставання до мінімального (2:3).

На щастя, Ястремська оперативно зробила висновки з помилок. Молода українка взяла ситуацію під контроль і зі ше одним брейком закрила сет, а з ним і матч на власній подачі. Партія тривала ті ж 39 хвилин.

Ястремська стала п'ятою українкою в основній сітці Madrid Open. У першому-другому раундах там зіграють її співвітчизниці Світоліна, Цуренко, Калініна та Костюк. Призовий фонд турніру складе понад 7,6 млн євро.