Ястремська виграла битву українок у кваліфікації турніру в Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Rothesay Classic Birmingham, кваліфікація, 1/2 фіналу

Цуренко – Ястремська – 0:2 (2:6, 2:6)

Молодша спортсменка потужно розпочала матч. Із брейком Ястремська швидко здобула стратегічну перевагу (3:0). Уродженка Рівненщини намагалася нав'язати конкуренцію, та було вже занадто пізно.

Цуренко лише зуміла уникнути повного фіаско в першій партії. Зате на старті другого сету 34-річна українка спробувала взяти реванш. Вона взяла очко на подачі суперниці та виграла ще один пункт на своїй. Та цей спалах виявився лебединою піснею Цуренко.

Надалі на корті повністю запанувала Ястремська. Одеситка з двома брейками швидко впевнено опинилася попереду (4:2). Не скинула обертів вона й далі. Українська тенісистка ще раз взяла свою подачу, а потім виграла в опонентки-співвітчизниці ще один гейм і закрила поєдинок.

За місце в основній сітці Ястремська позмагається з переможницею пари Понше – Мартінцова. Шостою сіяною на турнірі буде перша ракетка України Ангеліна Калініна. Натомість Еліна Світоліна отримала вайлдкард від організаторів.