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Ястремська на відмові суперниці пройшла у фінал кваліфікації у Римі

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Рим, Понеділок 08 травня 2023 19:43
Ястремська на відмові суперниці пройшла у фінал кваліфікації у Римі Фото: Даяна Ястремська готова стати п'ятою українкою в 1/64 фіналу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Достроковою перемогою української тенісистки Даяни Ястремської завершився матч півфіналу кваліфікації до турніру в столиці Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Internazionali BNL d'Italia, кваліфікація, 1/2 фіналу

Ястремська – Жанжан – 1:0 (7:5, відмова Жанжан)

Одеситка класно розпочала зустріч із француженкою Жанжан, повівши з брейком 2:0. Суперниця, однак, відповіла трьома виграними геймами поспіль. На корті стартували гойдалки.

Так тривало до одинадцятого гейму. Ястремська знову впевнено взяла свою подачу, а потім несподівано легко оформила брейк. На подачі французької тенісистки українка тріумфувала "під нуль" і закрила сет за 49 хвилин.

Грати другу партію не довелося. Жанжан відмовилася від подальшої боротьби та подарувала Ястремській путівку до вирішального раунду кваліфікації. Там вона зустрінеться з переможницею протистояння між іспанкою Масаровою і Гадецкі з Австралії.

З основної сітки турнір у Римі розпочнуть ще чотири українки. Еліна Світоліна в 1/64 фіналу зустрінеться зі співвітчизницею Лесею Цуренко. Натомість Марта Костюк і Ангеліна Калініна приєднаються до змагань у другому колі.

До слова, раніше Костюк стала першою ракеткою України замість Калініної.

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