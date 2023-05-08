Ястремская на отказе соперницы прошла в финал квалификации в Риме

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Internazionali BNL d'Italia, квалификация, 1/2 финала

Ястремская – Жанжан – 1:0 (7:5, отказ Жанжан)

Одесситка классно начала встречу с француженкой Жанжан, поведя с брейком 2:0. Соперница, однако, ответила тремя выигранными геймами подряд. На корте стартовали качели.

Так продолжалось до одиннадцатого гейма. Ястремская снова уверенно взяла свою подачу, а затем неожиданно легко оформила брейк. На подаче французской теннисистки украинка триумфовала "под ноль" и закрыла сет за 49 минут.

Играть вторую партию не пришлось. Жанжан отказалась от дальнейшей борьбы и подарила Ястремскую путевку в решающий раунд квалификации. Там она встретится с победительницей противостояния между испанкой Масаровой и Гадецки из Австралии.

С основной сетки турнир в Риме начнут еще четыре украинки. Элина Свитолина в 1/64 финала встретится с соотечественницей Лесей Цуренко. В свою очередь Марта Костюк и Ангелина Калинина присоединятся к соревнованиям во втором круге.