Ястремская на отказе соперницы прошла в финал квалификации в Риме
Досрочной победой украинской теннисистки Даяны Ястремской завершился матч полуфинала квалификации к турниру в столице Италии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Internazionali BNL d'Italia, квалификация, 1/2 финала
Ястремская – Жанжан – 1:0 (7:5, отказ Жанжан)
Одесситка классно начала встречу с француженкой Жанжан, поведя с брейком 2:0. Соперница, однако, ответила тремя выигранными геймами подряд. На корте стартовали качели.
Так продолжалось до одиннадцатого гейма. Ястремская снова уверенно взяла свою подачу, а затем неожиданно легко оформила брейк. На подаче французской теннисистки украинка триумфовала "под ноль" и закрыла сет за 49 минут.
Играть вторую партию не пришлось. Жанжан отказалась от дальнейшей борьбы и подарила Ястремскую путевку в решающий раунд квалификации. Там она встретится с победительницей противостояния между испанкой Масаровой и Гадецки из Австралии.
С основной сетки турнир в Риме начнут еще четыре украинки. Элина Свитолина в 1/64 финала встретится с соотечественницей Лесей Цуренко. В свою очередь Марта Костюк и Ангелина Калинина присоединятся к соревнованиям во втором круге.
К слову, ранее Костюк стала первой ракеткой Украины вместо Калининой.
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