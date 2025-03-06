Ястремська на "тисячнику" в Індіан-Веллсі: розбила китаянку та повторила найкращий результат

Індіан-Веллс, WTA 1000, перше коло

Даяна Ястремська – Юань Юе – 6:2, 6:4

Українка, яка в світовому рейтингу перебуває на 46-й сходинці грала проти 68-ї в рейтингу WTA Юань Юе з Китаю. Це була перша зустріч суперниць на корті. Втім, китаянка в поточному році вже двічі протистояла українкам – на турнірі в австралійському Брісбені вона обіграла Марту Костюк, а потім поступилася Ангеліні Калініній.

На старті першого сету тенісистки обмінялися перемогами у геймах. Потім, за рахунку – 2:2, Ястремська взяла чотири гейми поспіль й виграла першу партію. У другому сеті було складніше. Українка програла два гейми на своїй подачі і програвала з рахунком – 2:4. Але змогла зібратися, знову виграла чотири гейми поспіль, а разом з ними - партію і весь матч. Зустріч тривала 1 годину та 26 хвилин.

Для Ястремської вихід у другий раунд – це повторення особистого рекорду в Індіан-Веллсі. Раніше вона двічі виходила тут у цю стадію – в 2021 та 2023 роках. А в минулому році – розпочала виступи одразу з другого кола.

Наступною суперницею одеситки стане Онс Жабер з Тунісу. Зараз вона є 32-ю ракеткою світу, проте три роки тому була справжнім топом, перебуваючи в рейтингу WTA на другому місці.

Ястремська першою з українок зуміла здобути перемогу на цьогорічному турнірі в Індіан-Веллсі. 6 березня виступи тут розпочне Ангеліна Калініна. А 7 березня одразу з другого кола стартують Еліна Світоліна та Марта Костюк.