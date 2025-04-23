Ястремська та ще одна українка стартують на "тисячнику" в Мадриді

23 квітня на крупному турнірі WTA 1000 в іспанському Мадриді стартують дві з чотирьох вітчизняні тенісистки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації .

Прямі путівки до основної сітки змагання отримали чотири найкращі українські тенісистки – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. Ще дві – Юлія Стародубцева та Дарія Снігур – виступали в кваліфікації.

Снігур (№147 WTA) вилетіла вже на старті відбору, програвши аргентинці Марії Лурдес Карле – 7:5, 6:7, 4:6.

Натомість Стародубцева (№99 WTA) успішно пройшла кваліфікаційне сито. На шляху до основи вона переграла двох французьких опоненток – Клое Паке (2:6, 6:3, 6:0) та Ельзу Жакмо (7:6, 2:6, 7:5).

Таким чином Стародубцева мала б стати п'ятою вітчизняною гравчинею в головній сітці змагання. Проте стала четвертою, оскільки Калініна (№74 WTA) знялася через хворобу.

Дві найкращі тенісистки України – Світоліна (№17 WTA) та Костюк (№36 WTA) – потрапили до числа сіяних та розпочнуть турнір з другого кола.

Ястремська (№46 WTA) та Стародубцева починають свій шлях з першого раунду.

Спочатку на корт орієнтовно о 15:35 вийде Стародубцева. Вона зустрінеться з чешкою Ліндою Фругвіртовою (№145 WTA). Раніше суперниці на корті не перетинались. П'ята ракетка України вперше зіграє в основі мадридського "тисячника".

Ястремська вийде на гру в наступному запуску (орієнтовно – о 16:45). Вона зіграє зі 138-ю в світі британкою Франческою Джонс. Суперниці також зустрінуться вперше. Ястремська вп'яте виступить у основній сітці турніру в Мадриді. Її найкращим результатом є два потрапляння у 1/16 фіналу – в 2022-му та 2024 роках.

Турнір Mutua Madrid Open - WTA 1000 розпочався 22 квітня та триватиме до 4 травня. Його призовий фонд складає 8 963 700 доларів США. Чинною чемпіонкою є Іга Свьонтек з Польщі.