Ястремська програла в першому колі турніру в Абу-Дабі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Abu Dhabi Open, 1/16 фіналу, жінки

Тайхманн – Ястремська – 2:0 (6:3, 7:6)

Розпочали матч суперниці на рівних. Однак, у четвертому геймі швейцарка несподівано легко оформила брейк. Цей момент став вирішальним. Українська тенісистка, хоч більше не програвала на власній подачі, але не зуміла жодного разу відібрати очко в Тайхманн і програла сет.

У другій партії Ястремська ледь не відплатила опонентці тією ж монетою. За рахунку 3:2 на власну користь українка "під нуль" узяла подачу швейцарської тенісистки. Та розвинути успіх не змогла, відразу ж поступившись Тайхманн на власній. Проте, згодом одеситка оформила зворотний брейк після ще одного програного гейму.

Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Там розпочалися гойдалки, а лідерство кілька разів переходило з рук у руки. Та все ж 25-річна швейцарка зуміла дотиснути Ястремську в скороченому сеті (7:5).

У наступному раунді Тайхманн зустрінеться з першою сіяною на турнірі Касаткіною. Росіянка з 1/8 фіналу розпочне боротьбу в Абу-Дабі. Матч запланований на 8 лютого.