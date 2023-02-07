ua ru
Вт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ястремська програла в першому колі турніру в Абу-Дабі

Новость на русском →
Абу-Дабі, Вівторок 07 лютого 2023 19:18
Ястремська програла в першому колі турніру в Абу-Дабі Фото: Даяна Ястремська припинила виступи в ОАЕ після першого раунду (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Даяна Ястремська поступилася швейцарці Жіл Тайхманн на стадії 1/16 фіналу Abu Dhabi Open в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Abu Dhabi Open, 1/16 фіналу, жінки

Тайхманн – Ястремська – 2:0 (6:3, 7:6)

Розпочали матч суперниці на рівних. Однак, у четвертому геймі швейцарка несподівано легко оформила брейк. Цей момент став вирішальним. Українська тенісистка, хоч більше не програвала на власній подачі, але не зуміла жодного разу відібрати очко в Тайхманн і програла сет.

У другій партії Ястремська ледь не відплатила опонентці тією ж монетою. За рахунку 3:2 на власну користь українка "під нуль" узяла подачу швейцарської тенісистки. Та розвинути успіх не змогла, відразу ж поступившись Тайхманн на власній. Проте, згодом одеситка оформила зворотний брейк після ще одного програного гейму.

Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Там розпочалися гойдалки, а лідерство кілька разів переходило з рук у руки. Та все ж 25-річна швейцарка зуміла дотиснути Ястремську в скороченому сеті (7:5).

У наступному раунді Тайхманн зустрінеться з першою сіяною на турнірі Касаткіною. Росіянка з 1/8 фіналу розпочне боротьбу в Абу-Дабі. Матч запланований на 8 лютого.

До слова, українка Цуренко повернулася до топ-100 світового рейтингу професіоналок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Даяна Ястремська Теннис
NEWS
Пісторіус зустрівся із Зеленським та пообіцяв нові зенітки Gepard до кінця лютого
Пісторіус зустрівся із Зеленським та пообіцяв нові зенітки Gepard до кінця лютого
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії