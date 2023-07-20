UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ястремська не пробилася у чвертьфінал Палермо, Байндль пройшла 1/8 фіналу в Будапешті

Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Катерина Байндль по-різному виступили в 1/8 фіналу змагань у різних куточках Старого світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Hungarian Grand Prix, 1/8 фіналу

Байндль – Тот – 2:0 (6:3, 6:1)

Palermo Ladies Open, 1/8 фіналу

Ястремська – Паоліні – 1:2 (6:2, 4:6, 2:6)

На будапештському ґрунті Байндль здолала господарку кортів Тот. Українка розкішно стартувала, довівши з двома брейками перевагу на екватор першого сету до солідних 4:0. Щоправда, угорська тенісистка в такій ситуації зуміла стабілізувати гру.

Завдяки набраному на подачі Байндль очку Тот навіть скоротила відрив до мінімуму (3:4). Та чергова впевнена подача уродженки Миколаєва та ще один брейк зупинили камбек у зародку. Друга ж партія обернулася фіаско для представниці Угорщини. Байндль віддала їй лише один гейм і за якихось 35 хвилин здобула путівку в чвертьфінал.

Важчим шлях до вісімки найкращих в італійському Палермо був для Ястремської. У стартовому сеті проти місцевої Паоліні вона швидко захопила ініціативу. Після впевнених перших подач одеситка виграла 4 гейми поспіль і згодом здобула локальну перемогу.

Непогано склався і дебют другого сету. З брейком Ястремська, здавалося, впевнено повела (3:0). Утім, Паоліні не тільки вирівняла становище, а й перехопила ініціативу та з двома брейками у відповідь перевела матч у третю партію. А вже там гра українки геть розладналася.

Ястремська двічі зазнала невдачі на власних подачах у ключові моменти – в першому та сьомому геймах. Невпевнений виступ вітчизняної тенісистки коштував їй путівки в 1/4 фіналу. Паоліні скористалися помилками представниці України та подачею "під нуль" закрила гейм, сет і матч.

До слова, раніше Світоліна повернула статус першої ракетки України після півфіналу на Вімблдоні-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Даяна ЯстремськаТеннис