Ястремська не пробилася у чвертьфінал Палермо, Байндль пройшла 1/8 фіналу в Будапешті

Hungarian Grand Prix, 1/8 фіналу

Байндль – Тот – 2:0 (6:3, 6:1)

Palermo Ladies Open, 1/8 фіналу

Ястремська – Паоліні – 1:2 (6:2, 4:6, 2:6)

На будапештському ґрунті Байндль здолала господарку кортів Тот. Українка розкішно стартувала, довівши з двома брейками перевагу на екватор першого сету до солідних 4:0. Щоправда, угорська тенісистка в такій ситуації зуміла стабілізувати гру.

Завдяки набраному на подачі Байндль очку Тот навіть скоротила відрив до мінімуму (3:4). Та чергова впевнена подача уродженки Миколаєва та ще один брейк зупинили камбек у зародку. Друга ж партія обернулася фіаско для представниці Угорщини. Байндль віддала їй лише один гейм і за якихось 35 хвилин здобула путівку в чвертьфінал.

Важчим шлях до вісімки найкращих в італійському Палермо був для Ястремської. У стартовому сеті проти місцевої Паоліні вона швидко захопила ініціативу. Після впевнених перших подач одеситка виграла 4 гейми поспіль і згодом здобула локальну перемогу.

Непогано склався і дебют другого сету. З брейком Ястремська, здавалося, впевнено повела (3:0). Утім, Паоліні не тільки вирівняла становище, а й перехопила ініціативу та з двома брейками у відповідь перевела матч у третю партію. А вже там гра українки геть розладналася.

Ястремська двічі зазнала невдачі на власних подачах у ключові моменти – в першому та сьомому геймах. Невпевнений виступ вітчизняної тенісистки коштував їй путівки в 1/4 фіналу. Паоліні скористалися помилками представниці України та подачею "під нуль" закрила гейм, сет і матч.