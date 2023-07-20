Ястремська не пробилася у чвертьфінал Палермо, Байндль пройшла 1/8 фіналу в Будапешті
Українські тенісистки Даяна Ястремська та Катерина Байндль по-різному виступили в 1/8 фіналу змагань у різних куточках Старого світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Hungarian Grand Prix, 1/8 фіналу
Байндль – Тот – 2:0 (6:3, 6:1)
Palermo Ladies Open, 1/8 фіналу
Ястремська – Паоліні – 1:2 (6:2, 4:6, 2:6)
На будапештському ґрунті Байндль здолала господарку кортів Тот. Українка розкішно стартувала, довівши з двома брейками перевагу на екватор першого сету до солідних 4:0. Щоправда, угорська тенісистка в такій ситуації зуміла стабілізувати гру.
Завдяки набраному на подачі Байндль очку Тот навіть скоротила відрив до мінімуму (3:4). Та чергова впевнена подача уродженки Миколаєва та ще один брейк зупинили камбек у зародку. Друга ж партія обернулася фіаско для представниці Угорщини. Байндль віддала їй лише один гейм і за якихось 35 хвилин здобула путівку в чвертьфінал.
Важчим шлях до вісімки найкращих в італійському Палермо був для Ястремської. У стартовому сеті проти місцевої Паоліні вона швидко захопила ініціативу. Після впевнених перших подач одеситка виграла 4 гейми поспіль і згодом здобула локальну перемогу.
Непогано склався і дебют другого сету. З брейком Ястремська, здавалося, впевнено повела (3:0). Утім, Паоліні не тільки вирівняла становище, а й перехопила ініціативу та з двома брейками у відповідь перевела матч у третю партію. А вже там гра українки геть розладналася.
Ястремська двічі зазнала невдачі на власних подачах у ключові моменти – в першому та сьомому геймах. Невпевнений виступ вітчизняної тенісистки коштував їй путівки в 1/4 фіналу. Паоліні скористалися помилками представниці України та подачею "під нуль" закрила гейм, сет і матч.
До слова, раніше Світоліна повернула статус першої ракетки України після півфіналу на Вімблдоні-2023.
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