ua ru
Чт, 20 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ястремська не пробилася у чвертьфінал Палермо, Байндль пройшла 1/8 фіналу в Будапешті

Новость на русском →
Європа, Четвер 20 липня 2023 19:29
Ястремська не пробилася у чвертьфінал Палермо, Байндль пройшла 1/8 фіналу в Будапешті
Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Катерина Байндль по-різному виступили в 1/8 фіналу змагань у різних куточках Старого світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Hungarian Grand Prix, 1/8 фіналу

Байндль – Тот – 2:0 (6:3, 6:1)

Palermo Ladies Open, 1/8 фіналу

Ястремська – Паоліні – 1:2 (6:2, 4:6, 2:6)

На будапештському ґрунті Байндль здолала господарку кортів Тот. Українка розкішно стартувала, довівши з двома брейками перевагу на екватор першого сету до солідних 4:0. Щоправда, угорська тенісистка в такій ситуації зуміла стабілізувати гру.

Завдяки набраному на подачі Байндль очку Тот навіть скоротила відрив до мінімуму (3:4). Та чергова впевнена подача уродженки Миколаєва та ще один брейк зупинили камбек у зародку. Друга ж партія обернулася фіаско для представниці Угорщини. Байндль віддала їй лише один гейм і за якихось 35 хвилин здобула путівку в чвертьфінал.

Важчим шлях до вісімки найкращих в італійському Палермо був для Ястремської. У стартовому сеті проти місцевої Паоліні вона швидко захопила ініціативу. Після впевнених перших подач одеситка виграла 4 гейми поспіль і згодом здобула локальну перемогу.

Непогано склався і дебют другого сету. З брейком Ястремська, здавалося, впевнено повела (3:0). Утім, Паоліні не тільки вирівняла становище, а й перехопила ініціативу та з двома брейками у відповідь перевела матч у третю партію. А вже там гра українки геть розладналася.

Ястремська двічі зазнала невдачі на власних подачах у ключові моменти – в першому та сьомому геймах. Невпевнений виступ вітчизняної тенісистки коштував їй путівки в 1/4 фіналу. Паоліні скористалися помилками представниці України та подачею "під нуль" закрила гейм, сет і матч.

До слова, раніше Світоліна повернула статус першої ракетки України після півфіналу на Вімблдоні-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Даяна Ястремська Теннис
NEWS
Сирський: для повернення Бахмута створено всі умови
Сирський: для повернення Бахмута створено всі умови
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію