Ястремская не пробилась в четвертьфинал Палермо, Байндль прошла 1/8 финала в Будапеште

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Hungarian Grand Prix, 1/8 финала

Байндль – Тот – 2:0 (6:3, 6:1)

Palermo Ladies Open, 1/8 финала

Ястремская – Паолини – 1:2 (6:2, 4:6, 2:6)

На будапештском грунте Байндль одолела хозяйку кортов Тот. Украинка роскошно стартовала, доведя с двумя брейками преимущество на экваторе первого сета до солидных 4:0. Правда, венгерская теннисистка в такой ситуации смогла стабилизировать игру.

Благодаря набранному на подаче Байндль очку Тот даже сократила отрыв до минимума (3:4). Но еще одна уверенная подача уроженки Николаева и еще один брейк остановили камбэк в зародыше. Вторая партия обернулась фиаско для представительницы Венгрии. Байндль отдала ей всего один гейм и за каких-то 35 минут завоевала путевку в четвертьфинал.

Тяжелее путь к восьмерке лучших в итальянском Палермо был для Ястремской. В стартовом сете против местной Паолини она быстро увлекла инициативу. После уверенных первых подач одесситка выиграла 4 гейма подряд и впоследствии одержала локальную победу.

Неплохо сложился и дебют второго сета. С брейком Ястремская, казалось, уверенно повела (3:0). Впрочем, Паолини не только выровняла положение, но и перехватила инициативу и с двумя ответными брейками перевела матч в третью партию. А уж там игра украинки совсем разладилась.

Ястремская дважды потерпела неудачу на собственных подачах в ключевые моменты – в первом и седьмом геймах. Неуверенное выступление отечественной теннисистки стоило ей путевки в 1/4 финала. Паолини воспользовались ошибками представительницы Украины и подачей "под ноль" закрыла гейм, сет и матч.