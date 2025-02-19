Ястремська поступилась Свьонтек на "тисячнику" в Дубаї

WTA 1000, Дубай, одиночний розряд, 1/8 фіналу

Даяна Ястремська – Іга Свьонтек – 5:7, 0:6

Українка, яка посідає 48-му позицію в світовому рейтингу, вдруге в кар'єрі зустрічалась зі зірковою полькою. Цікаво, що в єдиному матчі, який раніше провели між собою тенісистки, перемогу святкувала саме українка. Було це в 2019-му, в рамках командного Кубка Федерації. Тоді Ястремська здолала Свьонтек у двох сетах – 7:6, 6:4.

Цього разу суперниця взяла впевнений реванш. Хоча починалось для другої ракетки світу все не так просто. У першій партії українка нав'язала боротьбу, була дуже непоступливою та трималась за кожен розіграш. Трохи відпустивши польку (2:4, 3:5), Ястремська наздогнала її – 5:5. Але в кінцівці сил не вистачило. Свьонтек взяла два гейми поспіль та завершила сет на свою користь – 7:5.

Такий розвиток подій у стартовій партії обіцяв цікавий теніс і надалі. Але українка, як виявилось, залишила всі сили саме в першому сеті. У другому боротьби вже не було. Свьонтек взяла його легко та невимушено – 6:0, вигравши матч. Поєдинок тривав 1 годину та 32 хвилини.

Зазначимо, що після трьох геймів другої партії Ястремська взяла медичний тайм-аут. Її турбувало плече. Із цим ушкодженням українка боролася половину попереднього сезону.

Ястремська стала останньою українкою, яка вилетіла зі супертурніру в Дубаї. Раніше змагання залишили Ангеліна Калініна, яка програла вже на старті, а також Марта Костюк та Еліна Світоліна, що поступились у другому колі.