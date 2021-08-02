Стреляли из гранатометов и пулеметов: боевики на Донбассе нарушают режим "тишины"
Штаб операции Объединенных сил опубликовал сводку по ситуации на Донбассе. За минувшие сутки, 1 августа, оккупанты четыре раза нарушили режим "тишины".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на штаб ООС.
Возле Авдеевки боевики обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Катериновки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку населенного пункта Попасная враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.
Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.
Напомним, боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня 7 раз 31 июля. В результате обстрелов один украинский воин получил ранение.