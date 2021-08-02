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Под Мариуполем в конфликте со стрельбой пострадала 18-летняя девушка

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Донецк , Понедельник 02 августа 2021 17:44
Под Мариуполем в конфликте со стрельбой пострадала 18-летняя девушка Фото: полиция будет расследовать стрельбу в селе Чермалык (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Полиция Мариуполя открыла уголовное производство в отношении стрельбы в селе Чермалык. В результате инцидента 18-летняя девушка получила пулевое ранение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Мариуполя.

Согласно данным следствия, 1 августа, в 23:51 в селе Чермалык, 46-летний мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия в результате словесного конфликта с местными жителями. Одна из пуль задела ногу 18-летней девушки.

"Установлен житель Кировоградской области, который открыл стрельбу. Девушку, которая получила повреждение ноги, доставили в медицинское учреждение", - сообщает пресс-служба.

Стоит отметить, что в соответствии с ч. 4 ст. 296 Уголовного Кодекса Украины, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

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Мариуполь раненые Стрельба
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