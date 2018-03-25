Стрельба в Рио-де-Жанейро: погибли семь человек

В перестрелке с полицией погибли семь человек

В одной из фавел Рио-де-Жанейро во время перестрелки с полицией погибли не менее семи человек. Об этом сообщает Reuters.

Так, сообщается, что инцидент произошел, когда полицейский патруль вошел в фавелу для поиска подозреваемых в убийстве сотрудника полиции неделей раньше. К тому моменту правоохранители уже нашли стрелковое оружие и гранаты, которые использовались в предыдущем нападении. Патруль был атакован, в результате чего семь нападавших были убиты и еще несколько ранены.

Фавелла, в которую вошел полицейский патруль, контролируется Красной командой - одной из крупнейших преступных группировок, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.

Сообщается, что за последние два года уровень преступности в трущобах Рио-де-Жанейро повысился.

Напомним, ранее сообщалось, что в Рио-де-Жанейро во время подъема на гору Корковаду четверо туристов подверглись нападению вооруженных бандитов.