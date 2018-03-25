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Стрілянина в Ріо-де-Жанейро: загинули сім людей

НовиниНадзвичайні події    25.03.2018 - 02:14
Фото: Бразилія
Фото: Бразилія

У перестрілці з поліцією загинули семеро людей

В одній з фавел Ріо-де-Жанейро під час перестрілки з поліцією загинули не менше семи осіб. Про це повідомляє Reuters.

Так, повідомляється, що інцидент стався, коли поліцейський патруль вступив в фавелу для пошуку підозрюваних у вбивстві співробітника поліції тижнем раніше. До того моменту правоохоронці вже знайшли стрілецьку зброю і гранати, які використовувалися в попередньому нападі. Патруль був атакований, в результаті чого семеро нападників були вбиті і ще декілька поранені.

Фавелла, в яку увійшов поліцейський патруль, контролюється Червоною командою - однією з найбільших злочинних угруповань, які займаються незаконним обігом наркотиків.

Повідомляється, що за останні два роки рівень злочинності в нетрях Ріо-де-Жанейро підвищився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ріо-де-Жанейро під час підйому на гору Корковаду четверо туристів зазнали нападу озброєних бандитів.

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Теги публікації: Бразилия, Рио-де-Жанейро, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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