Стрілянина в Ріо-де-Жанейро: загинули сім людей

У перестрілці з поліцією загинули семеро людей

В одній з фавел Ріо-де-Жанейро під час перестрілки з поліцією загинули не менше семи осіб. Про це повідомляє Reuters.

Так, повідомляється, що інцидент стався, коли поліцейський патруль вступив в фавелу для пошуку підозрюваних у вбивстві співробітника поліції тижнем раніше. До того моменту правоохоронці вже знайшли стрілецьку зброю і гранати, які використовувалися в попередньому нападі. Патруль був атакований, в результаті чого семеро нападників були вбиті і ще декілька поранені.

Фавелла, в яку увійшов поліцейський патруль, контролюється Червоною командою - однією з найбільших злочинних угруповань, які займаються незаконним обігом наркотиків.

Повідомляється, що за останні два роки рівень злочинності в нетрях Ріо-де-Жанейро підвищився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ріо-де-Жанейро під час підйому на гору Корковаду четверо туристів зазнали нападу озброєних бандитів.