Стрельба в Нью-Йорке: злоумышленник умер в больнице после выстрела полиции

Злоумышленник, который открыл стрельбу возле собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке, умер в больнице. Его доставили в больницу после того, как полиция нанесла ему ранение, открыв ответный огонь.
Об это со ссылкой на источник сообщает CNN.
Отмечается, что он был в критическом состоянии.
Инцидент произошел после рождественского концерта. Мужчина пришел с двумя пистолетами и выстрелил один раз в воздух. По словам очевидцев, он кричал, чтобы его застрелила полиция.
Возле места происшествия находились три сотрудника полиции Нью-Йорка, они начали стрелять в ответ и ранили мужчину в голову.
Помимо огнестрельного оружия у злоумышленника при себе нашли сумку с полным баллоном бензина, веревку, проволоку и несколько ножей.
Ранее сообщалось, что 13 декабря вечером в Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу вблизи кафедрального собора Иоанна Богослова.
Напомним, ранее в штате Висконсин в торговом центре Mayfair произошла стрельба, несколько человек получили ранения.