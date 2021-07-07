Стрельба в Киеве: ранен полицейский, к задержанию привлечены спецназовцы

Полиция Киева рассказала подробности стрельбы на Голосеевском проспекте. В результате стрельбы пострадали правоохранитель и гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу полиции .

На месте происшествия владелец квартиры произвел выстрел из охотничьего ружья в направлении полицейских, сообщили в полиции.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полицейский получил огнестрельное ранение руки, а другой человек - ранение в лицо. Стрелок закрылся в квартире.

"Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы", - отметил он.