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Стрельба в Киеве: ранен полицейский, к задержанию привлечены спецназовцы

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Киев, Среда 07 июля 2021 11:54
Стрельба в Киеве: ранен полицейский, к задержанию привлечены спецназовцы Фото: в Киеве произошла стрельба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Полиция Киева рассказала подробности стрельбы на Голосеевском проспекте. В результате стрельбы пострадали правоохранитель и гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

На месте происшествия владелец квартиры произвел выстрел из охотничьего ружья в направлении полицейских, сообщили в полиции.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полицейский получил огнестрельное ранение руки, а другой человек - ранение в лицо. Стрелок закрылся в квартире.

"Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы", - отметил он.

Напомним, появилось видео с места стрельбы в Киеве.

РБК-Украина писало, что в Киеве произошла стрельба на Голосеевском проспекте. Введена спецоперация "Гром".

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