Стрельба в Киеве: ранен полицейский, к задержанию привлечены спецназовцы
Полиция Киева рассказала подробности стрельбы на Голосеевском проспекте. В результате стрельбы пострадали правоохранитель и гражданский.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.
На месте происшествия владелец квартиры произвел выстрел из охотничьего ружья в направлении полицейских, сообщили в полиции.
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полицейский получил огнестрельное ранение руки, а другой человек - ранение в лицо. Стрелок закрылся в квартире.
"Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы", - отметил он.
Напомним, появилось видео с места стрельбы в Киеве.
РБК-Украина писало, что в Киеве произошла стрельба на Голосеевском проспекте. Введена спецоперация "Гром".