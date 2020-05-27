Стрельба в Киеве и переговоры с PayPal: новости за 26 мая

Коллаж РБК-Украина

В Украине готовятся возобновить центре железнодорожное сообщение, в Киева произошла стрельба, Украина возобновила переговоры с PayPal. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 25 мая, - в материале РБК-Украина

Железнодорожное сообщение в Украине заработает раньше, чем планировалось

Железнодорожное сообщение в Украине запустят уже на этой неделе. Хотя Кабмин принял решение о возобновлении работы ж/д сообщения с 1 июня.

Об этом заявил сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире "Сниданку с 1+1".

Также министр сообщил, что уже в эту среду или с четверга появятся в продаже железнодорожные билеты, на которых цены поднимать не будут. Впрочем, все равно они подорожают из-за горячей летней поры.

Задержанных за изнасилование в Кагарлыке взяли под стражу

Голосеевский районный суд Киева арестовал полицейских Сергея Сулиму и Николая Кузива по подозрению в изнасиловании женщины.

Задержанные подозреваются в избиении и изнасиловании девушки 1994 года рождения. Полицейские изнасиловали ее прямо в отделении полиции, куда доставили якобы из-за кражи. После этого инцидента местную полицию должны были расформировать, но сегодня стало известно, что сотрудники полиции Кагарлыка продолжают работать, а их переаттестация продлится два месяца.

В центре Киева произошла стрельба, есть раненый

В центре Киева на Печерске произошла стрельба. Огнестрельное ранение получил 37-летний мужчина.

Инцидент произошел на столичном Печерске. Неизвестный открыл огонь по мужчине. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Причины и обстоятельства стрельбы устанавливаются. В полиции определятся с квалификацией события после проведения первоочередных следственный действий.

Экс-министра обороны заочно арестовали по делу о расстрелах на Майдане

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева. Экс-министр арестован по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Сообщается, что Лебедеву заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его подозревают в организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 в центре Киева.

Украина возобновила переговоры с PayPal

Министерство цифровой трансформации возобновило переговоры с крупнейшей электронной платежной системой PayPal. В правительстве планируют привлечь несколько международных цифровых сервисов.

Об этом сообщается в Facebook онлайн-сервиса государственных услуг "Дія".

В PayPal ранее заявили, что рассматривают возможность работы в Украине. Это произошло после разговора Владимира Зеленского с президентом платежной системы.

Укргидрометцентр дал прогноз погоды на июнь

В июне 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 18-22 градусов тепла (в горах 14-15 градусов тепла). Это на 1,0-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Соответствующий прогноз размещен на сайте Укргидрометцентра.

По данным наблюдений Укргидрометцентра, в июне средняя месячная температура воздуха составляет 16-21 градусов тепла, в горных районах 9-15 градусов тепла.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь